Salariu uriaș, glorie, trofee. Prăbușirea fotbalistului care avea lumea la picioare

Încă din adolescență, Raheem Sterling părea construit pentru o carieră uriașă în fotbal, potrivit The Guardian. Liverpool l-a transformat într-unul dintre cei mai scumpi jucători de 15 ani.

Mark Anderson vedea în el, de la primul meci urmărit, un viitor jucător de nivel internațional.

La 17 ani juca deja în prima echipă a lui Liverpool. A plecat apoi la Manchester City, pentru o sumă inițială de 44 de milioane de lire sterline. În 2019 a câștigat tripla națională și premiul pentru fotbalistul anului. Un an mai târziu, Xavi Hernández spunea că Sterling „câștiga cursa” pentru a-i înlocui pe Messi și Ronaldo.

La 27 de ani, cu patru titluri de campion în cinci sezoane, a semnat cu Chelsea. Contractul era pe cinci ani, cu un salariu de 325.000 de lire sterline pe săptămână. Thomas Tuchel, antrenorul care l-a cerut, a fost demis după șapte săptămâni.

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De aici, cariera a luat-o la vale. Au urmat alți patru antrenori, un împrumut fără rezultate la Arsenal și o plecare negociată. Clubul i-a răscumpărat contractul la o sumă redusă. Ultimul său gol ca profesionist datează din 25 septembrie 2024. Nici la Feyenoord nu și-a revenit, iar fanii l-au luat în râs pe stadion.

Unsprezece zile după întoarcerea din Olanda, a condus Lamborghini-ul o oră pe autostrăzi, inhalând „gaz ilariant”. Le-a spus polițiștilor că are o „problemă” cu oxidul de azot. Sentința va fi pronunțată în noiembrie, iar închisoarea este o posibilitate reală. În decembrie împlinește 32 de ani.

Tuchel, actualul selecționer al Angliei, a vorbit despre fostul său jucător. „Nu sunt sigur cât din asta este vina lui; uneori pur și simplu intri într-o spirală ciudată în viață, o spirală descendentă”, a spus el. „Credem întotdeauna că poate să-și revină.”

Anderson își amintește însă de copilul de la început. „Înainte de a deveni Raheem Sterling, fotbalistul internațional, jucătorul din Premier League și numele pe care toată lumea îl cunoștea, era pur și simplu un băiat cu o minge de fotbal în care cineva trebuia să creadă”, spune el.