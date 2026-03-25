Prima pagină » Sport » Sârbul Nikola Jokic își mărește recordul de triple-double în sezonul din NBA cu o performanță uriașă

Baschetbalistul sârb Nikola Jokic a reușit miercuri una dintre cele mai impresionante prestații ale sezonului din NBA, conducând echipa Denver Nuggets la o victorie dramatică, scor 125-123, în fața Phoenix Suns, după un meci decis în ultimele secunde, chiar de triplul MVP al ligii.
sursă foto: Denver Nuggets
Petre Apostol
25 mart. 2026, 10:53, Sport

Baschetbalistul sârb a încheiat partida cu un triple-double de excepție: 23 de puncte, 17 recuperări și 17 pase decisive. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Jokic a atins aceste cifre în doar 35 de minute, fiind unul dintre cele mai rapide triple-double-uri din istorie.

Mai mult, starul lui Denver și-a trecut în cont al 29-lea triple-double din actuala stagiune, record al competiției. A reușit să atingă borna încă din al treilea sfert al partidei, după o primă jumătate a meciului în care acumulase deja 15 puncte, 11 recuperări și 8 pase decisive.

Meciul a fost extrem de echilibrat pe final. Deși Nuggets a condus la un moment dat cu 10 puncte, Devin Booker a readus pe Phoenix în joc și a egalat la 123 cu aproximativ 30 de secunde înainte de final. Replica a venit însă imediat din partea lui Jokic, care a înscris coșul decisiv cu 11,5 secunde rămase, de la semi-distanță care a închis practic partida.

Nikola Jokic a dominat jocul la toate capitolele

Pe lângă aportul ofensiv, Jokic a dominat toate fazele jocului, orchestrând atacurile echipei sale cu pase precise, inclusiv una pe toată lungimea terenului finalizată cu puncte ușoare. De asemenea, controlul recuperărilor a fost esențial, Denver profitând de cele 14 recuperări ofensive care au oferit posesii suplimentare decisive.

Victoria este a șasea în ultimele opt meciuri pentru Denver și a 45-a din sezon. Nuggets se află la doar o victorie și jumătate de locul al treilea din Conferința de Vest, ocupat de Los Angeles Lakers.

Într-un alt meci, Cleveland Cavaliers s-a impus cu 136-131 în fața Orlando Magic, grație unei prestații de excepție a lui Donovan Mitchell, care a marcat 42 de puncte.

Cavaliers au ajuns astfel la a 45-a victorie a sezonului și a patra consecutivă. James Harden a contribuit cu 26 de puncte pentru învingători.

În alte rezultate, New York Knicks a învins New Orleans Pelicans cu 121-116, într-un meci în care Jalen Brunson a înscris 32 de puncte și a decis partida în ultimul sfert. Charlotte Hornets a surclasat Sacramento Kings, scor 134-90, cu LaMelo Ball autor a 28 de puncte.

