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Scandal la Cupa Mondială: un star a fost eliminat pentru că a vorbit cu mâna la gură

Miguel Almiron a devenit primul jucător eliminat din istoria Cupei Mondiale pentru un gest inedit. Fostul jucător de la Newcastle a fost scos din teren după ce și-a acoperit gura cu mâna în timpul unei altercații.
Scandal la Cupa Mondială: un star a fost eliminat pentru că a vorbit cu mâna la gură
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 10:09, Sport
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Miguel Almiron a devenit primul jucător eliminat din istoria Cupei Mondiale pentru un gest inedit. Ce s-a întâmplat în meciul Turcia-Paraguay.

Paraguay s-a impus cu 1-0 în fața Turciei, în Grupa D a Cupei Mondiale. Matias Galarza a deschis scorul în minutul al doilea, după o pasă de la Julio Enciso.

Galarza a trimis mingea la colțul de jos al porții, de la 20 de yarzi. Meciul s-a disputat pe stadionul din San Francisco Bay Area, scrie Daily Mail.

Cum a fost eliminat Miguel Almiron

Almiron a fost eliminat în prelungirile primei reprize, în urma unei revizuiri VAR. Fostul jucător de la Newcastle își acoperise gura în timp ce discuta cu turcul Baris Yilmaz.

Gestul a fost interpretat de arbitri ca o încercare de a evita citirea de pe buze a cuvintelor schimbate cu adversarul.

Cum a evoluat meciul după eliminare

Având avantaj numeric, Turcia a dominat repriza a doua. Echipa a avut nevoie de un gol pentru a-și păstra șansele de calificare, dar nu a reușit să egaleze.

Portarul Gill a respins șutul lui Uzun, iar Deniz Gul a trimis mingea pe lângă poartă din respingere. Merih Demiral a trimis și el cu capul pe lângă poartă, în prelungiri.

Înfrângerea a dus la eliminarea Turciei din turneu. Ambele echipe își pierduseră deja meciul de debut, fapt care a crescut tensiunea pe teren.

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