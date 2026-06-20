Scandal la Cupa Mondială: un star a fost eliminat pentru că a vorbit cu mâna la gură

Miguel Almiron a devenit primul jucător eliminat din istoria Cupei Mondiale pentru un gest inedit. Ce s-a întâmplat în meciul Turcia-Paraguay.

Paraguay s-a impus cu 1-0 în fața Turciei, în Grupa D a Cupei Mondiale. Matias Galarza a deschis scorul în minutul al doilea, după o pasă de la Julio Enciso.

Galarza a trimis mingea la colțul de jos al porții, de la 20 de yarzi. Meciul s-a disputat pe stadionul din San Francisco Bay Area, scrie Daily Mail.

Cum a fost eliminat Miguel Almiron

Almiron a fost eliminat în prelungirile primei reprize, în urma unei revizuiri VAR. Fostul jucător de la Newcastle își acoperise gura în timp ce discuta cu turcul Baris Yilmaz.

Gestul a fost interpretat de arbitri ca o încercare de a evita citirea de pe buze a cuvintelor schimbate cu adversarul.

Cum a evoluat meciul după eliminare

Având avantaj numeric, Turcia a dominat repriza a doua. Echipa a avut nevoie de un gol pentru a-și păstra șansele de calificare, dar nu a reușit să egaleze.

Portarul Gill a respins șutul lui Uzun, iar Deniz Gul a trimis mingea pe lângă poartă din respingere. Merih Demiral a trimis și el cu capul pe lângă poartă, în prelungiri.

Înfrângerea a dus la eliminarea Turciei din turneu. Ambele echipe își pierduseră deja meciul de debut, fapt care a crescut tensiunea pe teren.