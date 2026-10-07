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Scandal uriaș în fotbalul internațional: Un jucător de națională, pus pe o listă neagră de Ucraina

Fundașul Ungariei Milos Kerkez și tatăl său au fost incluși pe lista Mirotvorec, după meciul cu Ucraina, potrivit presei maghiare.
Scandal uriaș în fotbalul internațional: Un jucător de națională, pus pe o listă neagră de Ucraina
Andreea Tobias
07 oct. 2026, 09:41, Sport
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Milos Kerkez, fundașul naționalei Ungariei și al lui Liverpool, a ajuns pe „lista neagră” a Ucrainei, alături de tatăl său. Totul a pornit de la o altercație pe teren.

Kerkez a fost inclus pe site-ul Mirotvorec, potrivit agenției maghiare MTI, citată de Hungary Today. Informația a fost raportată inițial de agenția rusă de stat TASS.

Platforma funcționează la Kiev din 2014 și a apărut după izbucnirea războiului ruso-ucrainean. Ea publică date despre persoanele considerate „dușmani ai Ucrainei” sau pro-ruse.

Fundașul a ajuns pe listă după meciul Ungaria-Ucraina, scor 0-1, din Liga Națiunilor, de la finalul lui septembrie. În timpul partidei, Kerkez a avut o altercație cu un jucător ucrainean.

Tatăl lui a postat apoi pe rețelele sociale un videoclip cu incidentul. Pe fundal se auzea o melodie a unei trupe de rap rusești.

După postare, a fost trecut și el pe listă

Cazul a devenit rapid unul politic la Budapesta. Pe aceeași listă a ajuns și Balázs Hidvéghi, deputat FIDESZ, care criticase lipsa de reacție a diplomației maghiare. El a spus că este o rușine că ministerul nu i-a apărat pe Kerkez și pe tatăl acestuia.

Ministrul de externe Anita Orbán a reacționat pe Facebook. Ea a condamnat ferm stigmatizarea, includerea pe liste negre și eventualele amenințări la adresa celor doi cetățeni maghiari. Ministrul a spus că a discutat tot weekendul cu oficiali ucraineni, cu Federația Maghiară de Fotbal și cu ambasada.

Opoziția FIDESZ a cerut guvernului condus de Péter Magyar să ia imediat măsuri diplomatice. Partidul acuză Executivul că a dat dovadă de slăbiciune în fața Kievului. FIDESZ a calificat drept fără precedent amenințarea unui deputat în timp ce ministerul tace.

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