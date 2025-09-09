Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lotul de 23 jucători pentru meciul României cu Cipru

Louis Munteanu și Andrei Borza nu vor face parte din lot, din motive medicale, iar din lotul de 26 de jucători convocat inițial Lucescu l-a lăsat în afara echipei pentru meciul din Cipru pe fundașul central Bogdan Racovițan, care a revenit după o perioadă lungă de recuperare.

Lotul complet al României pentru meciul cu Cipru:

• Portari: Ștefan Târnovanu, Horațiu Moldovan, Răzvan Sava

• Fundași: Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Alex Chipciu, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Andrei Burcă

• Mijlocași: Marius Marin, Adrian Șut, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Darius Olaru, Deian Sorescu

• Atacanți: Denis Drăguș, Ștefan Baiaram, Alex Dobre, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man, Alex Mitriță