Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lotul de 23 jucători pentru meciul României cu Cipru

Selecționerul naționalei României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul de 23 de jucători pentru partida din deplasare cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programată marți, de la ora 21:45.
Sursa foto: Marc Marasescu/Mediafax Foto
Petre Apostol
09 sept. 2025, 13:45, Sport

Louis Munteanu și Andrei Borza nu vor face parte din lot, din motive medicale, iar din lotul de 26 de jucători convocat inițial Lucescu l-a lăsat în afara echipei pentru meciul din Cipru pe fundașul central Bogdan Racovițan, care a revenit după o perioadă lungă de recuperare.

Lotul complet al României pentru meciul cu Cipru:

• Portari: Ștefan Târnovanu, Horațiu Moldovan, Răzvan Sava
• Fundași: Andrei Rațiu, Mihai Popescu, Alex Chipciu, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Andrei Burcă
• Mijlocași: Marius Marin, Adrian Șut, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Darius Olaru, Deian Sorescu
• Atacanți: Denis Drăguș, Ștefan Baiaram, Alex Dobre, David Miculescu, Florin Tănase, Dennis Man, Alex Mitriță