Sepsi – Dinamo, vineri în Superligă. De la ce oră începe meciul și cine îl transmite la TV

Partida Sepsi OSK – Dinamo este programată vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, la Sfântu Gheorghe, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Dinamo, nouă etape consecutive fără înfrângere

Echipa bucureșteană traversează o perioadă excelentă în campionat. Dinamo este singura formație care nu a pierdut în ultimele nouă runde, interval în care a obținut șapte victorii și două remize.

Sepsi are, la rândul său, rezultate solide pe teren propriu în actuala ediție a Superligii. Covăsnenii au disputat până acum patru partide în postura de gazde și nu au pierdut niciuna: două victorii și două rezultate de egalitate.

Datele anunță astfel un duel între o formație neînvinsă acasă și echipa cu cea mai lungă serie activă fără eșec din campionat.

Sepsi conduce la capitolul confruntări directe

Istoricul întâlnirilor din prima ligă este favorabil formației din Sfântu Gheorghe. Cele două cluburi s-au întâlnit de 18 ori în principala competiție internă, Sepsi câștigând opt dintre partide. Dinamo s-a impus de patru ori, iar alte șase meciuri s-au încheiat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc în august 2017, când Dinamo, pregătită atunci de Cosmin Contra, a câștigat cu 1-0 în fața echipei antrenate de Valentin Suciu.

Bucureștenii nu au mai obținut însă o victorie în campionat împotriva lui Sepsi din 2 septembrie 2019, când s-au impus cu 1-0 chiar la Sfântu Gheorghe.

Cel mai categoric duel dintre cele două formații s-a disputat în octombrie 2021, Sepsi câștigând cu 4-1.

15 jucători dinamoviști au contribuit ofensiv

În primele zece etape, Sepsi a utilizat 23 de fotbaliști, zece dintre aceștia bifând debutul pe prima scenă a fotbalului românesc.

Dinamo a apelat la 25 de jucători, iar distribuția contribuțiilor ofensive evidențiază numărul mare de soluții de care a beneficiat echipa: 15 fotbaliști au reușit cel puțin un gol, o pasă decisivă sau au obținut un penalty.

Ultima întâlnire dintre Sepsi și Dinamo în Superligă s-a încheiat la egalitate, 1-1, pe 30 noiembrie 2024.

Meciul de vineri seară va începe la ora 21:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport și Digi Sport.