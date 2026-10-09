Sepsi – Dinamo, vineri în Superligă. De la ce oră începe meciul și cine îl transmite la TV

Partida Sepsi OSK – Dinamo este programată vineri, 9 octombrie, de la ora 21:00, la Sfântu Gheorghe, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).
Echipa bucureșteană traversează o perioadă excelentă în campionat. Dinamo este singura formație care nu a pierdut în ultimele nouă runde, interval în care a obținut șapte victorii și două remize.
Sepsi are, la rândul său, rezultate solide pe teren propriu în actuala ediție a Superligii. Covăsnenii au disputat până acum patru partide în postura de gazde și nu au pierdut niciuna: două victorii și două rezultate de egalitate.
Datele anunță astfel un duel între o formație neînvinsă acasă și echipa cu cea mai lungă serie activă fără eșec din campionat.
Istoricul întâlnirilor din prima ligă este favorabil formației din Sfântu Gheorghe. Cele două cluburi s-au întâlnit de 18 ori în principala competiție internă, Sepsi câștigând opt dintre partide. Dinamo s-a impus de patru ori, iar alte șase meciuri s-au încheiat la egalitate.
Prima confruntare a avut loc în august 2017, când Dinamo, pregătită atunci de Cosmin Contra, a câștigat cu 1-0 în fața echipei antrenate de Valentin Suciu.
Bucureștenii nu au mai obținut însă o victorie în campionat împotriva lui Sepsi din 2 septembrie 2019, când s-au impus cu 1-0 chiar la Sfântu Gheorghe.
Cel mai categoric duel dintre cele două formații s-a disputat în octombrie 2021, Sepsi câștigând cu 4-1.
În primele zece etape, Sepsi a utilizat 23 de fotbaliști, zece dintre aceștia bifând debutul pe prima scenă a fotbalului românesc.
Dinamo a apelat la 25 de jucători, iar distribuția contribuțiilor ofensive evidențiază numărul mare de soluții de care a beneficiat echipa: 15 fotbaliști au reușit cel puțin un gol, o pasă decisivă sau au obținut un penalty.
Ultima întâlnire dintre Sepsi și Dinamo în Superligă s-a încheiat la egalitate, 1-1, pe 30 noiembrie 2024.
Meciul de vineri seară va începe la ora 21:00 și va fi transmis în direct de Prima Sport și Digi Sport.