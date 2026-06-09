Serena Williams, după revenirea în circuitul profesionist de tenis: Per ansamblu, cred că a fost decent

Întrebată în conferința de presă cum își evaluează prestația, Serena Williams s-a notat destul de sever, apreciind că evoluția sa a fost doar „satisfăcătoare”, având în vedere perioada lungă de inactivitate și dificultatea revenirii pe iarbă.

„Revenirea pe iarbă nu este probabil cel mai ușor lucru după patru ani. Per ansamblu, cred că a fost decent”, a declarat americanca în vârstă de 44 de ani.

Williams a revenit în competiție alături de canadianca Victoria Mboko, în vârstă de 19 ani. Cele două au învins, scor 7-6 (2), 6-2, perechea formată din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe, cap de serie numărul trei al turneului.

Fosta campioană a subliniat că s-a simțit foarte bine pe teren alături de partenera sa, deși cele două nu mai jucaseră împreună până acum.

„A fost foarte distractiv. M-am simțit foarte bine jucând cu Victoria. Nu mai evoluaserăm niciodată împreună, dar totul a venit foarte natural”, a spus Williams.

Americanca a remarcat și caracterul special al participării la turneul londonez, unde nu avusese ocazia să joace în trecut, competiția feminină revenind în calendarul WTA abia anul trecut.

„Nu am avut niciodată șansa să joc aici, pentru că era întotdeauna doar pentru bărbați. A fost foarte special să joc într-un loc atât de emblematic”, a afirmat ea.

Nicio decizie privind participarea la Wimbledon

Williams, câștigătoare a 23 de titluri de Mare Șlem la simplu, a precizat că nu a luat încă o decizie privind participarea la Wimbledon, competiție care va începe pe 29 iunie.

„O iau zi cu zi. Mai am puțin timp să decid, iar organizatorii au fost extraordinari oferindu-mi spațiul și timpul necesare pentru a lua această decizie”, a declarat sportiva.

În tribune s-au aflat și cele două fiice ale sale, Olympia și Adira. Întrebată despre reacția acestora după victorie, Williams a răspuns cu umor: „Adira voia să meargă la magazinul de jucării, iar Olympia voia să știe ce avem la cină”.

Serena Williams nu mai disputase un meci oficial din septembrie 2022, când a participat la US Open. Ea urmează să joace și la turneul de la Berlin săptămâna viitoare.