Sinner se alătură lui Alcaraz şi se califică pentru finala ATP

Jucătorul numărul 1 în clasamentul ATP se va întoarce în ţara sa natală pentru a-şi apăra titlul de campion de la sfârşitul anului, pe care l-a câştigat în 2024. Finala ATP va avea loc la Inalpi Arena în perioada 9-16 noiembrie, potrivit atptour.com.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani a condus singur clasamentul ATP în acest sezon, ocupând primul loc timp de 60 de săptămâni consecutive.

Italianul s-a bucurat de un alt an remarcabil, câştigând două trofee majore. Sinner şi-a apărat cu succes coroana la Australian Open şi a ieşit victorios la Wimbledon pentru prima dată.