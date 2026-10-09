„Spygate” s-a încheiat: antrenor suspendat pentru spionarea antrenamentelor adversarilor

Totul a pornit de la un stagiar din staff-ul de analiză al clubului, surprins în timp ce filma un antrenament al lui Middlesbrough, chiar înaintea semifinalei play-off-ului de promovare în Premier League. Federația engleză (FA) a anunțat pedeapsa pentru antrenorul german, de 33 de ani: pe lângă suspendare, Eckert a primit o amendă de 28.000 de lire sterline și un avertisment, potrivit agenției Reuters și ESPN.

Suspendarea intră în vigoare doar dacă tehnicianul mai comite o abatere de același fel până la finalul sezonului 2027-2028. Eckert a declarat joi că a greșit, a recunoscut relativ repede și trebuie să accepte consecințele.

Cum a izbucnit scandalul

Antrenamentul lui Middlesbrough de la baza Rockliffe Park a fost filmat cu aproximativ 48 de ore înaintea primei manșe a semifinalei, încheiată 0-0. Middlesbrough a reclamat cazul la Liga engleză (EFL), care a acuzat Southampton de încălcarea regulii care interzice urmărirea antrenamentelor unui adversar cu 72 de ore înaintea meciului.

Înainte de audiere, Southampton a recunoscut că procedase la fel și înaintea meciurilor cu Oxford United, din decembrie 2025, și cu Ipswich Town, din aprilie 2026.

Finala de 200 de milioane pierdută

Southampton câștigase semifinala cu 2-1 la general, dar a fost exclusă din finala de pe Wembley, iar Middlesbrough a fost repusă în competiție. EFL a descris acțiunile clubului drept un plan premeditat și hotărât, iar Southampton a numit sancțiunea vădit disproporționată față de orice pedeapsă anterioară din fotbalul englez. Apelul a fost respins, iar Middlesbrough a pierdut apoi finala cu Hull City, promovată în Premier League alături de Coventry și Ipswich.

Promovarea în prima ligă este estimată la aproximativ 200 de milioane de lire sterline pe trei sezoane. Southampton a mai fost depunctată cu patru puncte în actualul sezon de Championship.

De ce a scăpat Eckert de suspendarea efectivă

FA ceruse o suspendare de trei luni. Clubul a invocat circumstanțe excepționale, susținând că o suspendare l-ar fi costat pe Eckert postul și ar fi pedepsit din nou clubul și suporterii. Comisia a apreciat că remușcările antrenorului au fost sincere, l-a descris ca pe un martor „excepțional de impresionant” și a concluzionat că cele trei incidente nu reprezintă o practică sistematică.

Patronul clubului, sârbul Dragan Solak, a salutat decizia în cazul antrenorului, dar a spus că Southampton a suferit destul și că tratamentul aplicat de EFL nu va fi uitat.

Pedeapsa e mult mai blândă decât în alte cazuri de spionaj din fotbal.

Fosta selecționeră a Canadei Bev Priestman a fost suspendată un an de FIFA după scandalul cu drona de la Jocurile Olimpice de la Paris.

În 2019, Leeds a primit o amendă de 200.000 de lire după ce oamenii lui Marcelo Bielsa au spionat un antrenament al lui Derby County.

Ce urmează

Southampton, pe locul 13 în Championship cu 10 puncte după opt etape, întâlnește duminică marea rivală Portsmouth, pe St Mary’s.