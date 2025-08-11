Superliga de fotbal. Oțelul și Rapid încheie la egalitate, scor 1-1, în etapa a cincea

Oțelul Galați și Rapid București au încheiat la egalitate, scor 1-1, luni seară, în partida disputată pe stadionul „Oțelul”, în cadrul etapei a 5-a din Superliga României la fotbal.

Gazdele au deschis scorul în minutul 33, prin Andrei Ciobanu, care a înscris cu un șut din prima din interiorul careului.

În partea secundă, Rapid a dominat jocul și a ratat mai multe ocazii prin Borza și Christensen, însă a reușit egalarea în minutul 60, când Răzvan Dobre a pătruns în careu, a driblat și a marcat din unghi.

Rapid rămâne neînvinsă, înregistrând a doua remiză a sezonului și, cu 11 puncte, ocupă locul secund în clasament, în urma Universității Craiova, cu 13 puncte.

Pentru Oțelul a fost al treilea meci încheiat la egalitate și, cu 6 puncte acumulate, se află pe locul al nouălea în ierarhie.

Formații:

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Lameira, Joao Paolo, Ciobanu (Andrezinho 68’) – Patrick Fernandes (Trif 88’), Paulinho, Bană. Antrenor: Laszlo Balint.

Rapid: Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza (El Sawy 90’+1) – Keita, Hromada (Gojkovic 39’) – Al. Dobre, Christensen (Blazek 90’+1), Micovschi (Hazrollaj 46’) – Baroan. Antrenor: Costel Gâlcă.

Arbitru: Flueran Viorel Nicusor (Craiova – Dolj). Asistenți: Bîrdeş Romică (Piteşti – Argeş) și Ilinca Cristian Daniel (Craiova – Dolj).