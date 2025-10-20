Superliga. Iuliu Mureşan este noul preşedinte al CFR Cluj după plecarea lui Cristi Balaj

„Detaliile au făcut diferenţa. A contat foarte mult că este clujean, că a înfiinţat acest club şi că cunoaşte bine oamenii din club, cu care are o relaţie bună”, a explicat alegerea făcută patronul clubului, Nelu Varga, potrivit ProSport.

Varga a mai subliniat experienţa vastă a lui Mureşan în managementul fotbalistic: „Ştie ce are de făcut. Are o experienţă vastă. Şi Marian Copilu este un profesionist. A fost o decizie greu de luat. Amândoi aveau calităţi. Dar a contat şi faptul că Iuliu Mureşan a înfiinţat această echipă, de la zero şi a făcut performanţă şi în cupele europene”.

Chiar dacă preia echipa de pe locul 11, obiectivele rămân ambiţioase.

„Ca obiective, la mine sunt aceleaşi. Nu există altceva decât campionatul şi calificarea în grupe în cupele europene. Nu discutăm de locul doi. Îi urez succes şi cred că va duce clubul sus”, a mai spus Varga.

În timpul mandatului său anterior, Mureşan a contribuit la câştigarea a 9 trofee şi la 3 participări în grupele Champions League, toate în perioada „Era Paszkany”.