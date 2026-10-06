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Sute de mii de morți, un orfan supraviețuitor. „Noul Vinícius” scrie istorie la naționala Argentinei

Un adolescent de 17 ani, supraviețuitor al cutremurului din Haiti, a devenit primul fotbalist născut în această țară convocat la o echipă națională a Argentinei. Stephen „Kiki” Ramos a debutat la echipa Under-17.
Sute de mii de morți, un orfan supraviețuitor. „Noul Vinícius” scrie istorie la naționala Argentinei
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 07:53, Sport
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Stephen Ramos s-a născut pe 3 aprilie 2009, în Port-au-Prince, capitala Haiti. Mai puțin de un an mai târziu, în ianuarie 2010, țara a fost lovită de un cutremur devastator. Seismul a ucis sute de mii de oameni și a lăsat nenumărați copii orfani.

Micuțul se afla atunci într-un orfelinat. „Din fericire, am fost unul dintre copiii care au supraviețuit”, a povestit tânărul, potrivit The Daily Star.

După tragedie, un cuplu argentinian a finalizat adopția și l-a adus la Buenos Aires. Avea doar nouă luni.

Băiatul a crescut în capitala Argentinei și vorbește spaniola cu accentul inconfundabil al orașului.

Ramos le este recunoscător părinților pentru tot ce au făcut pentru el și pentru frații lui. Nu s-a mai întors niciodată în Haiti. Spune că este fericit în Argentina, dar că s-ar putea interesa de țara natală mai târziu.

Un vecin l-a adus, încă din copilărie, la academia clubului Vélez Sarsfield. Extrema de 17 ani nu a jucat încă niciun meci ca profesionist. Viteza, forța și driblingul curajos au atras însă comparații cu brazilianul Vinícius Júnior.

În 2025, progresul i-a fost încetinit de accidentări. Ramos a revenit cu 12 goluri în competiția de tineret a Federației Argentiniene de Fotbal.

Selecționerul echipei Under-17, Diego Placente, l-a chemat apoi la cantonamentul de la Ezeiza. Ramos a debutat într-un amical cu Ecuadorul și a devenit primul jucător născut în Haiti care reprezintă Argentina.

A aflat de convocare în timpul unui curs virtual de matematică. A întrerupt lecția și a alergat să le spună părinților.

Tânărul a declarat la Radio La Red că nu s-a simțit niciodată discriminat în Argentina. Conform regulilor FIFA, el poate alege încă între Argentina și Haiti la nivel de seniori. Acum țintește un loc în lotul pentru Cupa Mondială Under-17 din Qatar.

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