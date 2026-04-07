Tibor Selymes, mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: Fotbalul românesc a pierdut un simbol

Fundaș stânga care a evoluat în campionatele din Belgia și Spania, parte din generația anilor ’90, Selymes spune că Lucescu a fost „un reper” pentru jucători și că moștenirea sa depășește performanțele din teren.

„Azi, fotbalul românesc a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut un simbol.

Drum lin, nea Mircea…”

Selymes: A trăit pentru fotbal. L-a iubit. L-a ridicat

„Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș în istoria fotbalului, ci un om care a construit generații, caractere și visuri. Pentru mulți dintre noi, a fost un reper.

Pentru mine, a fost un exemplu de pasiune, disciplină și respect pentru acest sport.

A trăit pentru fotbal. L-a iubit. L-a ridicat”.

„Nu te vom uita niciodată”

„Astăzi nu vorbim doar despre trofee sau performanțe, ci despre o moștenire care va rămâne pentru totdeauna în vestiarul fiecărui jucător român. Condoleanțe familiei. Respect etern, Mister.

Nu te vom uita niciodată”, a scris Selymes pe Facebook.