Tottenham condamnă abuzurile rasiste la adresa lui Mathys Tel după Supercupa UEFA

Tânărul de 20 de ani, de culoare, a fost unul dintre cei doi jucători ai lui Tottenham care au ratat penalty-urile în meciul încheiat 2-2 și câștigat de PSG la penalty-uri, 4-3.

„Suntem dezgustați de abuzurile rasiste primite de Mathys Tel pe rețelele de socializare după înfrângerea din Supercupa UEFA”, se arată într-un comunicat al clubului, publicat joi.

„Mathys a arătat curaj și determinare asumându-și lovitura de departajare, iar cei care îl jignesc nu sunt decât lași – ascunși în spatele unor conturi anonime pentru a-și exprima opiniile odioase”.

Clubul a anunțat că va colabora cu autoritățile și platformele de socializare pentru a lua „cele mai dure măsuri posibile împotriva oricărei persoane identificate”.

„Suntem alături de tine, Mathys”, au adăugat reprezentanții clubului Tottenham.

Tel, care s-a alăturat permanent echipei după un împrumut de la Bayern Munchen, a intrat pe teren în minutul 79, când Tottenham conducea cu 2-0.