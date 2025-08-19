Prima pagină » Sport » Tragere la sorți Cupa României. Steaua-UTA, CS Dinamo-Poli Timișoara, Farul Constanța – Corvinul Hunedoara. Tabloul complet al play-off-ului

Tragere la sorți Cupa României. Steaua-UTA, CS Dinamo-Poli Timișoara, Farul Constanța – Corvinul Hunedoara. Tabloul complet al play-off-ului

La Casa Fotbalului a avut loc extragerea pentru play-off-ul Cupei României 2025-2026. Echipele și-au aflat duelul pentru accederea în grupele competiției unde le așteptă deja echipele plasate pe primele 8 poziții sezonul trecut în prima divizie.
19 aug. 2025, Sport

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Meciurile din play-off-ul Cupei României:

  • Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
  • Csikszereda – FC Voluntari
  • Petrolul Ploiești – Poli Iași
  • UTA Arad – Steaua București
  • FC Botoșani – Unirea Alba Iulia
  • Metaloglobus – Câmpulung Muscel
  • Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii Publice
  • FC Argeș – Agricola Borcea
  • CS Gloria Bistrița – CSO Băicoi
  • CS Afumați – Sporting Liești
  • Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • CS Dinamo București – Poli Timișoara
  • Șoimii Gura Humorului – Sepsi

În această fază a competiției evoluează

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia

Program Cupa României 2025-2026

  • Play-off: 27 august 2025
  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026