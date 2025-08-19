Tragere la sorți Cupa României. Steaua-UTA, CS Dinamo-Poli Timișoara, Farul Constanța – Corvinul Hunedoara. Tabloul complet al play-off-ului

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Meciurile din play-off-ul Cupei României:

Farul Constanța – Corvinul Hunedoara

Csikszereda – FC Voluntari

Petrolul Ploiești – Poli Iași

UTA Arad – Steaua București

FC Botoșani – Unirea Alba Iulia

Metaloglobus – Câmpulung Muscel

Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii Publice

FC Argeș – Agricola Borcea

CS Gloria Bistrița – CSO Băicoi

CS Afumați – Sporting Liești

Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

CS Dinamo București – Poli Timișoara

Șoimii Gura Humorului – Sepsi

În această fază a competiției evoluează

21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;

3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;

4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;

2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;

2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia

Program Cupa României 2025-2026