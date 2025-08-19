Tragere la sorți Cupa României. Steaua-UTA, CS Dinamo-Poli Timișoara, Farul Constanța – Corvinul Hunedoara. Tabloul complet al play-off-ului

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.
Meciurile din play-off-ul Cupei României:
- Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
- Csikszereda – FC Voluntari
- Petrolul Ploiești – Poli Iași
- UTA Arad – Steaua București
- FC Botoșani – Unirea Alba Iulia
- Metaloglobus – Câmpulung Muscel
- Unirea Slobozia – Sănătatea Servicii Publice
- FC Argeș – Agricola Borcea
- CS Gloria Bistrița – CSO Băicoi
- CS Afumați – Sporting Liești
- Concordia Chiajna – Vulturii Fărcășești
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- CSC Dumbrăvița – FC Bihor
- CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- CS Dinamo București – Poli Timișoara
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi
În această fază a competiției evoluează
21 de câștigătoare ale duelurilor din Turul 3;
3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiție în tururile anterioare: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București;
4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanța, FC Botoșani;
2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeș, AFK Csikszereda;
2 câștigătoare ale barajului de menținere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus București, Unirea Slobozia
Program Cupa României 2025-2026
- Play-off: 27 august 2025
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026