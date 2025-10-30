Cupa României la fotbal: Joi se dispută ultimele patru meciuri din prima etapă a grupelor

Meciurile programate joi sunt următoarele:
ora 15:00: Concordia Chiajna – FC Hermannstadt
ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța
ora 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești
ora 21:00: CSC Dumbrăvița – Rapid
Rezultatele înregistrate în primele două zile și marcatorii:
CSM Slatina – CFR Cluj 0-4 (Korenica ’23, Badamosi ’35, Ad. Păun ’59, Chibsah ’75 – autogol)
Metaloglobus – FC Argeș 2-3 (C. Achim ’59, Zakir ’78 / Seto ’29, Brobbey ’34, Matos ’85)
Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4 (Stevanovic ’44-autogol / Stevanovic ’61, D. Matei ’77, Etim ’86, Cicâldău ’88)
Gloria Bistrița – FCSB 1-3 (Mensah ’79-pen. / Alibec ’26-pen., Thiam ’45, Stoian ’90)
Sporting Liești – Oțelul Galați 3-3 (P. Voinea ’36, V. Costea ’51, Cl. Maftei ’90+3 / Ciobanu ’5, P. Nuno ’60, Andrezinho ’64)
AFK Csikszereda – Sepsi OSK 0-0
Metalul Buzău – U Cluj 1-2 (V. Dumitrache ’45+3-pen. / Trică ’50, Taiwo ’90+1)
CS Dinamo – Dinamo 1948 1-3 (Cocoș ’72 / Caragea ’9, ’18, Musi ’90)
Următoarele etape ale competiției se vor desfășura astfel: etapa a doua a grupelor în perioada 2-4 decembrie 2025, etapa a treia între 16-18 decembrie 2025, sferturile de finală în martie 2026, semifinalele în aprilie 2026, iar finala este programată pe 13 mai 2026.