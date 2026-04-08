„Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”. Ultimul interviu acordat de Mircea Lucescu și visul său privind calificarea României la Cupa Mondială

The Guardian publica pe data de 25 martie, sub semnătura jurnalistului român Emanuel Roșu, un interviu acordat de Mircea Lucescu înainte de meciul Turcia – România. Acest interviu avea să fie, însă, ultimul pe care „Il Luce” l-a mai acordat.

Publicația britanică titra interviul „Nu pot să plec ca un laș: Mircea Lucescu vorbește despre boală și visul său de a ajunge la Cupa Mondială la 80 de ani”.

În cadrul interviului, Mircea Lucescu a vorbit despre meciul Turcia – România, care urma să aibă loc pe 26 martie. Înainte de baraj, se punea problema dacă Lucescu ar trebui să ducă sau nu campania de calificare până la capăt, în contextul în care starea sa de sănătate nu era una bună.

Mircea Lucescu: „Nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”

„ll Luce” a menționat, în interviul pentru The Guardian, că în ciuda problemelor sale medicale – pe care nu le-a dezvăluit de teamă că puteau deveni subiectul principal în următoarea perioadă – el a înțeles că misiunea sa era să conducă echipa națională în încercarea de a obține calificarea la Cupa Mondială din vară.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu federația și mi-au spus că nu pot găsi o soluție la această situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a spus, la momentul respectiv, Mircea Lucescu.

Calificarea la Euro 1984

„Il Luce” își amintise, în cadrul interviului pentru The Guardian, cum a fost jucător și căpitanul echipei României la Cupa Mondială din 1970. La momentul respectiv, tricolorii au întâlnit Brazilia lui Pelé, Anglia – campioana en titre – și Cehoslovacia. A învins Cehoslovacia cu 2-1, însă a pierdut la limită în fața Braziliei și a Angliei.

„Am obținut niște rezultate extraordinare când am jucat fotbalul nostru. Știam puține lucruri despre ce se întâmpla în jurul nostru; veneam dintr-un regim comunist închis. Am ajuns la Cupa Mondială din Mexic. Erau doar 16 echipe acolo. Am încercat să arătăm stilul nostru de joc: știam să pasăm bine și ne-am folosit de asta pentru a contracara forța adversarilor noștri. După 1970, lucrurile s-au schimbat în echipa națională și ne-am pierdut identitatea”, povestea Lucescu.

Un deceniu mai târziu, Mircea Lucescu primise șansa de a a antrena România pentru prima dată. Echipa a ajuns la Euro 1984 și a fost aproape de a se califica la Cupa Mondială din 1986 sub conducerea sa.

„Când am construit echipa națională, acum mai bine de 40 de ani, mi-am dorit ca tinerii jucători să fie dornici să joace pentru România. Le-am oferit șanse la nivelul seniorilor. Îmi doresc jucători puternic motivați și capabili să-și controleze emoțiile. Am vrut să le insuflu încredere în sine – asta duce la performanță. Anii ’80 și ’90 au fost plini de succese”, mai povestise Lucescu.

Antrenor la marile cluburi și revenirea pe banca tricolorilor în 2024

Publicația The Guardian a trecut în revistă și cluburile la care Mircea Lucescu a fost antrenor: Inter, Galatasaray și Besiktas, Zenit Sankt Petersburg, precum și Șahtior Donețk și Dinamo Kiev.

La scurt timp după Campionatul European din 2024, Mircea Lucescu a revenit pe banca „tricolorilor”, începând al doilea mandat ca selecționer.

„Am simțit că era de datoria mea să preiau conducerea echipei. Nu era doar o responsabilitate uriașă. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit fotbalul românesc de-a lungul timpului. Aveam o datorie de îndeplinit. Nu a fost niciodată vorba de bani, niciodată de o altă medalie. Am destule trofee. Speram să contribui la schimbarea modului în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental”, a povestit Lucescu pentru The Guardian.

Înaintea meciului României cu Turcia, a spus că știa ce atmosferă urma să fie, dar nu se gândea decât la joc și la calificare:

„Vom juca într-o atmosferă imposibilă. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru reconstrucția stadionului. (…) Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor face. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă. (…) Am nevoie de jucători care vin și își pun tot sufletul pe teren. Și nu am nevoie de acei doi jucători pentru două ore sau o zi sau două. Vreau ca jucătorii echipei naționale să fie deasupra tuturor celorlalți. (…) Totul începe în creierul tău. Îți stabilești în creier condițiile pentru succes sau eșec”, mai spunea Lucescu.

În final, „Il Luce” se gândea la barajul pentru Cupa Mondială, care urma să aibă loc peste câteva zile de la momentul publicării interviului, subliniind că ar fi o „realizare extraordinară” ca România să se califice.

„Sper ca jucătorii mei să trateze acest meci ca pe un moment care marchează un înainte și un după. Poate defini o generație. Ar fi o realizare extraordinară să ajungem la Cupa Mondială. Nu pentru mine, ci pentru România”, a spus acesta.

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, pe 7 aprilie, după ce a stat internat la Spitalul Universitar de Urgență București mai bine de o săptămână. El ajunsese la spital după ce a leșinat în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

Ceremoniile funerare dedicate lui Mircea Lucescu se vor desfășura pe parcursul următoarelor zile și vor cuprinde un priveghi deschis publicului la Arena Națională, urmând să fie înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.