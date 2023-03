Tsurenko dezvăluie că s-a retras de la Indian Wells după o discuţie cu directorul executiv al WTA

Jucătoarea susţine că retragerea ei a fost decisă după o conversaţie cu Steve SImon, directorul executiv al Asociaţiei de Tenis Feminin (WTA), care a determinat-o să acuze organizaţia că nu face prea multe pentru a sprijini jucătoarele ucrainene.

Tsurenko fusese văzută exersându-şi serviciul pe un teren exterior cu câteva ore înainte de meciul din turul al doilea cu Sabalenka, dar organizatorii de la Indian Wells au spus doar că aceasta s-a retras din "motive personale".

Jucătoarea numărul trei a Ucrainei a dezvăluit ulterior că retragerea ei a venit în urma unei discuţii cu Simon.

"Am fost absolut şocată de ceea ce am auzit, pur şi simplu am cedat mental", a declarat Tsurenko, în vârstă de 33 de ani, pentru site-ul Great Tennis Ukraine, după decizia sa de a se retrage de la turneul WTA 1000 din California.

"Mi-a spus că el însuşi nu susţine războiul, dar dacă jucătorii din Rusia şi Belarus îl susţin, atunci aceasta este doar părerea lor, iar părerea altor persoane nu ar trebui să mă supere".

Jucătorilor ruşi şi belaruşi li s-a permis să participe la evenimentele din circuitul masculin şi feminin, dar fără identificarea naţionalităţii.

Tsurenko a mai afirmat că Simon a prezis că jucătoarelor din Rusia şi Belarus li se va permite, de asemenea, să participe la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris sub un steag neutru.

"El şi-a exprimat încrederea că ruşii şi bieloruşii vor reveni la Jocurile Olimpice şi a spus că acest lucru se va întâmpla exact aşa cum se întâmplă acum în tenis", a continuat Tsurenko.

"El a mai spus că "fair-play-ul" şi principiile olimpice nu au fost încălcate, ci, dimpotrivă, chiar faptul că vor performa la Jocurile Olimpice va arăta că aceste principii funcţionează, că toată lumea este egală şi că toată lumea are posibilitatea de a performa acolo."

Tsurenko, aflată în prezent pe locul 95 în lume, obţinuse o victorie neaşteptată în primul tur în faţa croatei Donna Vekić, numărul 23 mondial, care s-a încheiat cu o controversă, când Vekić a refuzat să participe la tradiţionala strângere de mână de la final.

Tsurenko vorbise cu Simon înainte de acest meci.

"Am fost complet şocată de această conversaţie şi deja în ultimul game a fost incredibil de dificil să joc", a recunoscut Tsurenko.

În ultimul an, Tsurenko se retrăsese din nouă turnee, fie înainte, fie în timpul meciurilor.

"Mi-a fost greu să mă adun, iar astăzi, când a fost timpul să intru pe teren, am avut un atac de panică şi pur şi simplu nu am putut ieşi pe teren", a explicat Tsurenko.

"Sper din tot sufletul că voi reuşi să diger toate aceste informaţii şi că voi fi mai pregătită pentru următorul turneu".

În conversaţia cu SImon, ea a cerut, de asemenea, ca WTA să reproducă sprijinul oferit jucătoarelor ucrainene la Australian Open din ianuarie.

Simon îi spusese că va continua să "monitorizeze situaţia".

"De fapt, el a spus clar că nu va exista niciun ajutor, aşa cum nu a existat niciunul tot anul", a spus Tsurenko.

Ea a cerut acum o teleconferinţă cu consiliul de administraţie al WTA pentru a discuta despre viitor.

"Cum putem înţelege în continuare că organizaţia noastră ne protejează cumva drepturile?", a spus Tsurenko.

"Pur şi simplu nu înţeleg cum s-a întâmplat în această lume ca astfel de lucruri să trebuiască să fie explicate, este foarte ciudat şi foarte dureros."