Turneul de tenis de Grand Slam de la Wimbledon introduce sistem de arbitraj video pentru prima dată

Organizatorii turneului de tenis de Grand Slam de la Wimbledon, Marea Britanie, au anunțat sâmbătă că ediția din acest an va introduce, în premieră, tehnologia de reluare video pentru arbitraj.
Sursa foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
21 mart. 2026, 14:00, Sport

Potrivit unui comunicat al organizatorilor turneului de la Wimbledon, sistemul va fi disponibil pe șase terenuri, fiind folosit în special la meciurile de simplu.

Jucătorii vor putea solicita verificarea unor decizii ale arbitrului de scaun. Spre deosebire de alte sporturi, nu va exista o limită a numărului de solicitări pentru reluare.

Tehnologia este diferită de sistemul electronic de arbitraj pentru liniile terenului („in” sau „out”), introdus deja anul trecut, când Wimbledon a renunțat la arbitrii de linie tradiționali.

Noul sistem video vine ca o completare, în urma feedbackului primit după respectiva schimbare.

De asemenea, tabelele de scor vor afișa indicii vizuale clare pentru deciziile automate, precum „out” sau „fault”.

Wimbledon devine astfel al treilea turneu de Grand Slam care adoptă această tehnologie, după US Open (din 2023) și Australian Open.

Ediția din 2026 a turneului din Marea Britanie va începe pe 29 iunie.

