Universitatea Craiova domină echipa etapei a 22-a din Superligă. Filipe Coelho, antrenorul rundei

Universitatea Craiova, lider al campionatului, are doi jucători în echipa etapei, precum și pe antrenorul rundei, Filipe Coelho.

Dinamo, UTA și FC Argeș mai au câte doi jucători incluși pe lista LPF.

Echipa ideală a etapei a 22-a:

Portar

Eduard Pap (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A închis perfect poarta în fața fostei sale echipe. Șapte intervenții, dintre care trei supersave-uri.

Fundași

Maxime Sivis (Dinamo) – A avut o evoluție consistentă. A făcut excelent ambele faze de joc.

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova) – Același jucător foarte bun în defensivă și implicat mereu în construcția ofensivă.

Guilherme Garutti (FC Argeș) – S-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. Se dovedește a fi oricând o soluție pentru formula de start.

Din Alomerovic (UTA Arad) – A dominat flancul stâng. A înscris pentru întâia oară în Superligă.

Mijlocași

Yanis Pîrvu (FC Argeș) – A marcat golul care le-a adus pitețenilor a 11-a victorie din acest sezon.

Eduard Florescu (FC Hermannstadt) – La debutul în tricoul sibienilor, a finalizat cu un gol frumos o acțiune personală.

Constantin Grameni (FC Rapid) – A făcut un joc perfect la centrul terenului. A pasat decisiv pentru singurul gol al meciului cu Metaloglobus.

Alin Roman (UTA Arad) – A continuat seria evoluțiilor bune cu un nou meci în care a izbutit două pase decisive, ajungând la 10 astfel de reușite.

Atacanți

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – A marcat primele două goluri ale oltenilor de pe Ilie Oană, goluri prin care craiovenii și-au făcut jocul ușor.

Mamoudou Karamoko (Dinamo) – A înscris al șaselea gol în ediția curentă, care le-a adus dinamoviștilor a 11-a victorie în sezonul actual.

Antrenorul etapei

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) – Craiovenii s-au impus pe terenul Petrolului și și-au păstrat fotoliul de lider, iar tehnicianul portughez a rămas neînvins.