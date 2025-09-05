US Open. Anisimova o învinge pe Osaka și se califică în a doua sa finală de Grand Slam a sezonului

Amanda Anisimova (SUA) a obținut vineri dimineață calificarea în finala US Open, după ce a învins-o pe Naomi Osaka (Japonia), scor 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3, la capătul unui meci-maraton de aproape trei ore. Americanca este la a doua finală de Grand Slam consecutivă, după cea de la Wimbledon.

Anisimova a revenit spectaculos după ce a pierdut primul set la tiebreak. În decisiv, Anisimova a reușit break-ul decisiv pentru 3-1 și a închis partida, salvând două mingi de break pe propriul serviciu.

„Naomi joacă un tenis incredibil. I-am spus că sunt foarte mândră de ea – să revii după ce ai un copil și să joci la acest nivel e ceva incredibil. A fost o luptă continuă și nu eram sigură că voi putea trece linia de sosire”, a declarat Anisimova după meci.

Succesul de vineri dimineață are și o încărcătură istorică: Anisimova a devenit prima jucătoare care o învinge pe Osaka într-o semifinală de Grand Slam. Japoneza avea până acum un bilanț perfect în această fază a turneelor majore.

Anisimova o va întâlni în finală pe liderul mondial Aryna Sabalenka, într-o reeditare a semifinalei de la Wimbledon, unde americanca s-a impus surprinzător. Sabalenka s-a calificat vineri, trecând de Jessica Pegula.

Este pentru prima dată din 2002 când o jucătoare americană ajunge în toate cele patru finale de Grand Slam ale unui sezon: Madison Keys (Australian Open), Coco Gauff (Roland Garros) și acum Amanda Anisimova (Wimbledon, US Open).

Finala US Open dintre Anisimova și Sabalenka este programată sâmbătă, pe Arthur Ashe Stadium.