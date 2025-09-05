US Open. Arina Sabalenka o va înfrunta pe Amanda Anisimova în finala feminină

Campioana en-titre, Arina Sabalenka, a învins-o pe americanca Jessica Pegula cu scorul 4-6, 6-3, 6-4, într-o semifinală foarte tensionată. Cu victoria de la acest meci, ea și-a apărat, așadar, titlul la US Open.

Meciul a fost o reeditare a finalei de anul trecut, câștigată de sportiva din Belarus cu 7-5, 7-5.

„Eram foarte emoţionată. Mă gândeam: «Doamne, nu se poate să se întâmple asta. Te rog, termină meciul ăsta»”, a explicat Arina Sabalenka după meciul de vineri.

„Pe tot parcursul meciului, mi-am repetat: (Trece la) următorul, pas cu pas, nu te gândi la trecut. Încearcă să joci mai bine la următorul punct.”, a spus aceasta

La finalul meciului care a avut loc joi, Arina Sabalenka s-a balansat pe călcâie, a întins braţele și a țipat de bucurie, pentru încă o victorie de excepție.

Sâmbătă, 6 septembrie, ea va juca împotriva favoritei numărul 8, Amanda Anisimova, în finală.

Arina Sabalenka va încerca să devină prima femeie care câștigă titluri consecutive la Flushing Meadows după Serena Williams, care a obținut trei titluri la rând între 2012 și 2014.

Amanda Anisimova a învins-o pe Naomi Osaka, numărul 23, cu scorul 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3, ajungând la a doua finală majoră consecutivă.

La Wimbledon, în iulie, Amanda Anisimova a pierdut finala în fața Igăi Swiatek, cu un scor de 6-0, 6-0.

Anisimova, în vârstă de 24 de ani, născută în New Jersey și crescută în Florida, are acum o nouă șansă de a obține primul său trofeu de Grand Slam.