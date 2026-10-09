„Van Basten din Est” mărturisiri: Răducioiu, despre petrecerile de la Milano, pastilele de la Milan și noaptea în care a leșinat 

La Brescia, jucătorii primeau injecții intravenoase cu un lichid roz, iar Răducioiu spune că nici azi nu știe exact ce era. Medicii susțineau că sunt săruri minerale, nimeni nu era obligat să le facă, iar o ședință dura cam o jumătate de oră, a povestit fostul atacant pentru La Gazzetta dello Sport. La Milan, medicii dădeau pastile celor care le voiau. Răducioiu le lua din când în când: i se spunea că sunt vitamine și că ar crește rezistența în timpul meciului.

Fostul internațional a precizat că, la Brescia, Bari și Verona, a fost deseori ales la controalele antidoping de după meciuri și nu a avut niciodată probleme.

„Eram un personaj de circ”

Răducioiu, astăzi în vârstă de 56 de ani, recunoaște că a avut vicii în carieră. La Monaco cumpăra sticle de vin de 10.000 de euro și dădea cine de lux la Monte Carlo. Spune că a trăit „ca un pensionar” și că regretă puțin, pentru că ar fi putut pune bani deoparte, deși precizează că acum stă bine financiar.

La Milano mergea la petrecerile din clubul Hollywood, unde Paolo Maldini era cel mai căutat. La Verona, la 21 de ani, s-a îndrăgostit de un fotomodel român. Relația a durat un an și, recunoaște el, nu l-a lăsat să fie lucid la meciuri, iar la final de sezon echipa a retrogradat.

Un alt episod: după meciul Țara Galilor – România, care a adus calificarea la Mondialul din 1994, s-a îmbătat cu whisky într-un pub până a leșinat. A doua zi s-a întors la Milanello cu avionul.

Omul care l-a adus la Milan

Răducioiu spune că, în vara lui 1993, Franco Baresi a mers la Silvio Berlusconi și i-a cerut să-l transfere. Fostul căpitan al lui Milan a murit în vara acestui an, la 66 de ani, iar românul nu a putut ajunge la înmormântare, fiind în vacanță cu familia la Mykonos. „Am plâns mult”, a mărturisit el.

În acel sezon, 1993-1994, Milan a câștigat campionatul și Liga Campionilor. Pentru titlu, fiecare jucător a primit un Rolex. Deși a jucat doar 13 meciuri, Răducioiu îl consideră cel mai bun sezon al carierei.

Lucescu, „un al doilea tată”

A urmat Mondialul din SUA, unde România a ajuns în sferturi, iar Răducioiu a marcat patru goluri și a primit porecla „Van Basten din Est”, după idolul său. Regretă și acum penalty-urile pierdute cu Suedia.

Despre Mircea Lucescu, care l-a adus la Dinamo la 15 ani și a murit în aprilie, la 80 de ani, Răducioiu spune că a fost un al doilea tată. Antrenorul i-a organizat petrecerea de 16 ani într-o vilă a unui magnat sirian, cu toți jucătorii primei echipe.

Tot la Dinamo, în 1990, într-un meci de Cupa Cupelor cu Anderlecht, i-a dat o palmă arbitrului după un fault care, spune el, merita cartonaș roșu. A primit cinci etape de suspendare, pe care le-a ispășit abia la Milan, trei ani mai târziu. Spune că regretă gestul.

Astăzi, Răducioiu locuiește la București.