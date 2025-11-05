Venus Williams va participa la turneul de la Auckland

Fostă număr 1 mondial și câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam, Venus Williams a primit o invitație pentru a participa turneul programat între 5 și 11 ianuarie, care are loc chiar înainte de Openul Australiei.

„Venus a avut o influență profundă asupra evoluției tenisului feminin și a inspirat următoarea generație prin pasiunea sa neclintită pentru acest sport”, a spus directorul turneului de la Auckland, Nicolas Lamperin, citat de Le Figaro.

Venus Williams a câștigat Auckland Classic în 2015

Venus Williams, care a câștigat Auckland Classic în 2015, învingând-o pe Caroline Wozniacki în finală, a câștigat cinci titluri la simplu la Wimbledon, două la US Open și o medalie de aur olimpică la Sydney în 2000. Nicolas Lamperin a considerat că este un „privilegiu” să o revadă jucând la Auckland. „Toți fanii sportului ar trebui să profite de această ocazie pentru a o vedea în acțiune pe una dintre cele mai mari jucătoare din toate timpurile”, a spus el.

Absentă de pe circuit timp de aproape un an și jumătate, Venus Williams și-a făcut revenirea pe terenuri în iulie, la turneul de la Washington. Pentru această revenire, ea s-a confruntat cu compatrioata sa Peyton Stearns, în vârstă de 24 de ani. Aceasta a câștigat meciul în două seturi. Apoi a disputat alte două meciuri în timpul verii, ambele pierdute, la Cincinnati și la US Open, dar a reușit să câștige un set împotriva jucătoarei cehe Karolina Muchova, numărul 13 mondial, la New York.