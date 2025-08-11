Verdict final al TAS: Crystal Palace nu va juca în Europa League în acest sezon

Odată cu hotărârea pronunțată luni de Curtea de Arbitraj Sportiv (TAS), Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a retrograda clubul din Europa League în Conference League, potrivit Sky News.

„Regulamentele UEFA sunt clare și nu oferă flexibilitate cluburilor neconforme la data evaluării”, au transmis oficialii TAS în urma verdictului, respingând argumentele Palace că ar fi fost tratat incorect față de alte echipe.

Regula UEFA privind proprietatea multiplă

Instanța sportivă a constatat că fostul acționar John Textor deținea pachete de acțiuni și influență decizională atât la Palace, cât și la Olympique Lyon, încălcând regulile privind deținerea multiplă.

UEFA a aplicat regulamentul care interzice cluburilor cu același proprietar să joace în aceeași competiție europeană. Cum atât Palace, cât și Lyon se calificaseră în Europa League, locul a revenit francezilor, care au terminat mai sus în campionatul intern (locul 6 în Ligue 1, față de locul 12 pentru Palace în Premier League).

Președintele Crystal Palace, Steve Parish, a participat la o audiere de 10 ore în fața TAS și a admis că echipa va evolua în Conference League dacă verdictul va fi nefavorabil. „Vom căuta soluții alternative”, a spus el, după ce Palace a câștigat Community Shield împotriva lui Liverpool – trofeu disputat anual între câștigătoarea Premier League și câștigătoarea FA Cup, care marchează startul oficial al sezonului fotbalistic englez.

Cum a pierdut Palace Europa League

Povestea excluderii lui Crystal Palace din Europa League a început pe 1 martie, când a expirat termenul-limită impus de UEFA cluburilor cu acționariat multiplu pentru a-și modifica structura de proprietate. John Textor, fost acționar la Palace și proprietar majoritar al clubului francez Lyon, nu și-a transferat acțiunile din Anglia într-un blind trust, un fond asupra căruia să nu aibă control direct, clubul riscând astfel sancțiuni.

Pe 17 mai, Palace a cucerit FA Cup învingând-o pe Manchester City cu 1-0 și asigurându-și un loc în Europa League. În aceeași zi, Lyon a terminat pe locul șase în Ligue 1, obținând la rândul său calificarea, dar încă existau suspiciuni că ar putea fi sancționat de UEFA pentru încălcarea regulilor financiare.

În 3 iunie, președintele Steve Parish și John Textor au avut o întâlnire cu oficialii UEFA pentru a clarifica dacă Palace are dreptul să joace în Europa. Situația s-a complicat la 9 iulie, când apelul lui Lyon împotriva deciziei administrative de a fi retrogradată din Ligue 1, din cauza problemelor financiare, a fost acceptat. Astfel, clubul francez a rămas în prima ligă și și-a păstrat locul în Europa League.

Pe 11 iulie, UEFA a anunțat oficial că Palace va fi retrogradată în Conference League, invocând regulile care interzic ca două cluburi cu același proprietar să joace în aceeași competiție. Conducerea englezilor a decis să facă apel la Curtea de Arbitraj Sportiv, iar audierea a început pe 8 august, cu doar o săptămână înainte de startul noului sezon de Premier League.

Palace își va face debutul european în play-off-ul Conference League, împotriva învinsei dintre Fredrikstad (Norvegia) și Midtjylland (Danemarca), și va întâlni Nottingham Forest în primul meci acasă din campionat.