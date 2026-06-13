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Xhaka visează la un rezultat istoric: „Poate fi cel mai bun Mondial al Elveției”

Naționala Elveției este pregătită să înceapă Cupa Mondială cu ambiții mari, iar căpitanul Granit Xhaka crede că actuala generație poate obține cel mai bun rezultat din istoria țării la turneul final.
Xhaka visează la un rezultat istoric: „Poate fi cel mai bun Mondial al Elveției”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
13 iun. 2026, 13:01, Sport
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Înaintea meciului cu Qatar, programat sâmbătă la Santa Clara, mijlocașul în vârstă de 33 de ani a declarat că echipa este mai motivată ca niciodată și pregătită să lupte pentru victorie.

Xhaka participă la al patrulea Campionat Mondial din carieră și consideră că experiența acumulată de lot în ultimii ani poate face diferența, potrivit Reuters.

„Suntem nerăbdători și pregătiți. Suntem gata atât fizic, cât și mental”, a declarat căpitanul selecționatei elvețiene.

Elveția vrea să depășească barierele trecutului

Elveția participă la al șaselea Campionat Mondial consecutiv. Performanța este egalată în Europa doar de Franța, Spania, Anglia, Portugalia și Germania.

Cu toate acestea, rezultatele obținute până acum la turneele finale au fost modeste în comparație cu cele ale marilor forțe europene.

Elvețienii au fost eliminați în optimile de finală la cinci dintre ultimele șase ediții ale Cupei Mondiale. Ultima prezență în sferturile de finală datează din 1954.

O victorie împotriva Qatarului le-ar putea aduce primul loc în Grupa B, după ce Canada și Bosnia și Herțegovina au remizat, scor 1-1, în primul meci al grupei.

Recorduri pentru Xhaka și Rodriguez

Granit Xhaka este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei Elveției și se apropie de borna de 150 de meciuri internaționale.

Dacă vor evolua împotriva Qatarului, Xhaka și fundașul Ricardo Rodriguez vor stabili un nou record național. Cei doi vor ajunge la 13 apariții la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Căpitanul elvețian a subliniat că echipa trebuie să profite de moment și să joace fără presiune excesivă.

Potrivit lui Xhaka, succesul nu depinde doar de aspectele tactice, ci și de capacitatea jucătorilor de a se bucura de experiența unui Campionat Mondial.

Lecțiile învățate după eșecul din 2022

Selecționerul Murat Yakin consideră că actualul lot este mai matur decât cel prezent la ediția precedentă a turneului.

Tehnicianul a amintit că 17 dintre jucătorii convocați au făcut parte și din echipa care a participat la Cupa Mondială din 2022.

Atunci, Elveția a fost eliminată în optimile de finală după o înfrângere severă, scor 1-6, în fața Portugaliei.

Yakin spune că experiența acelui eșec a ajutat echipa să evolueze. În opinia sa, jucătorii sunt acum mai pregătiți pentru provocările unui turneu major.

Qatarul, adversarul din această seară, este campioana Asiei și a câștigat ultimele două ediții ale Cupei Asiei. Meciul reprezintă primul test important pentru elvețieni în tentativa de a obține o performanță istorică la actuala ediție a Cupei Mondiale.

 

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