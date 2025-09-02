Cercetare românească de top: o echipă de la UMF Craiova a găsit cheia eliminării toxinelor din creier

Într-un laborator din Craiova, cercetătorii au făcut o descoperire care ar putea schimba viitorul tratării bolii Alzheimer: activarea unei proteine, numită Aquaporina-4, ajută creierul să se curețe singur de toxine.

Boala Alzheimer, o afecțiune neurodegenerativă progresivă, caracterizată prin pierderea memoriei, confuzie, tulburări de comportament și, în stadii avansate, pierderea autonomiei, este asociată cu acumularea anormală a unei proteine numite amiloid în creier, care formează plăci toxice ce afectează neuronii.

Un pas mai aproape de tratamente care opresc boala Alzheimer

„Tratamentul cu facilitatorul de AQP4 a dus la o reducere marcată a depozitelor de amiloid, a îmbunătățit memoria și a redus anxietatea”, a explicat luni echipa de cercetare. În schimb, „tratamentul cu inhibitorul a dus la o creștere masivă a plăcilor și la deficite cognitive accentuate, accelerând practic boala”.

Cu alte cuvinte, atunci când cercetătorii au folosit o substanță care „activează” proteina Aquaporina-4, creierul șoarecilor a reușit să elimine mai ușor toxinele care duc la Alzheimer. Asta a dus la mai puține depuneri nocive în creier, șoarecii s-au descurcat mai bine la testele de memorie și au fost mai puțin anxioși. Pe de altă parte, când s-a folosit o substanță care „blochează” această proteină, toxinele s-au acumulat mult mai repede în creier, iar șoarecii au devenit mai confuzi, au uitat mai repede ce învățaseră și au devenit mai agitați, semne clare că boala Alzheimer avansa.

Proteina care ajută creierul să se curețe singur

Cercetarea craiovenilor, publicată în prestigioasa revistă Alzheimer’s & Dementia, arată că o proteină numită Aquaporina-4 (AQP4), cunoscută pentru rolul său în transportul apei, ajută și la curățarea creierului de fragmentele toxice de amiloid înainte ca acestea să formeze plăci.

Cercetătorii au testat două substanțe: una care activează această proteină și una care o inhibă, pe șoareci modificați genetic să dezvolte Alzheimer, la fel ca în forma familială a bolii umane.

Descoperire posibilă datorită unui microscop unic în lume

Analiza detaliată a creierului șoarecilor a fost posibilă datorită unui microscop confocal ultraperformant, unic în lume, aflat la UMF Craiova, care permite observarea modificărilor din țesuturi la nivel de super-rezoluție, dincolo de limitele impuse de propagarea luminii: „Descoperirea confirmă pe un model experimental mecanismul de acțiune al AQP4 și oferă o nouă direcție pentru tratamente care să ajute vasele cerebrale să elimine toxinele mai eficient”.

Echipamentul de ultimă generație permite observarea țesuturilor cerebrale la nivel de super-rezoluție, dincolo de limitele fizice ale luminii, oferind imagini 3D de o precizie extraordinară. Cu ajutorul său, cercetătorii au putut analiza în detaliu depozitele de amiloid, structura și densitatea acestora, precum și relația lor cu vasele de sânge din apropiere. Fiecare imagine obținută are dimensiuni de până la 5 GB, reflectând un nivel de detaliu greu de atins în alte centre de cercetare. Prezența unui astfel de instrument în România, la Craiova, oferă echipei locale un avantaj major și confirmă capacitatea științifică a UMF de a produce cercetare de vârf, cu relevanță internațională.

Descoperire cu impact dincolo de Alzheimer

Importanța acestei descoperiri a cercetătorilor români nu se oprește la Alzheimer. Același mecanism ar putea fi valorificat și în alte boli neurodegenerative, precum Parkinson sau Huntington, unde acumularea de proteine toxice în creier este un factor-cheie.

Echipa de cercetare este formată din specialiști din Craiova, Cluj și Belgia, sub coordonarea dr. Daniel Pirici, medic primar anatomo-patolog și profesor de histologie la UMF Craiova, și dr. Cătălin Bogdan, specialist în fiziologie și cercetător în domeniul neuroștiințelor.