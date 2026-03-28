Consumul acelorași mese în fiecare zi poate avea un efect surprinzător în scăderea în greutate, arată un nou studiu

Respectarea acelorași mese și consumul unui număr constant de calorii în fiecare zi pot ajuta oamenii să slăbească mai mult, potrivit unui nou studiu publicat de Asociația Americană de Psihologie.

Cercetarea, publicată în Health Psychology, a ajuns la concluzia că deși diversitatea alimentației este, fără îndoială, importantă pentru sănătatea umană, consumul repetat al acelorași mese poate avea avantaje pentru cei care doresc să slăbească.

Echipa de cercetători a analizat jurnalele alimentare completate de 112 adulți supraponderali sau obezi care erau înscriși într-un program comportamental structurat de slăbire.

Programul ținea 12 săptămâni, iar la finalul acestuia, rezultatele au arătat că participanții care au consumat aceleași mese și gustări, precum și cei cu un aport caloric constant, au avut tendința de a pierde mai multă greutate corporală, scrie Science Alert.

Concret, persoanele care au urmat o dietă de slăbire mai standard au pierdut, în medie, 5,9% din greutatea corporală, iar cei cu o dietă mai variată au pierdut 4,3%.

De asemenea, autorii studiului au constatat că pentru fiecare diferență de 100 de calorii în dieta zilnică a unui participant, pierderea în greutate a scăzut cu 0,6% pe parcursul programului de 12 săptămâni.

„Menținerea unei diete sănătoase în contextul alimentar actual necesită efort constant și autocontrol”, a spus Charlotte Hagerman de la Universitatea Drexel, autor principal al studiului.

Totuși, studiul are și câteva limitări. Acesta nu a luat în considerare, de exemplu, calitatea nutrițională a dietelor consumate de participanți.

De asemenea, studiul nu a fost realizat pe un număr foarte mare de participanți și, prin urmare, rezultatele sunt insuficiente pentru a infirma dovezile care sugerează că o dietă variată aduce beneficii pentru sănătate majorității oamenilor.