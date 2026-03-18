Durata somnului, mai puțin importantă decât crezi. Weekendul nu salvează

Cercetătorii au analizat datele a aproape 6.000 de participanți, urmărind atât ritmul de somn, cât și variațiile glicemiei.

Datele privind somnul au fost colectate prin intermediul unui inel inteligent. Nivelurile de glucoză au fost monitorizate cu un sistem de măsurare continuă. Această abordare dublă a permis o comparație directă între obiceiurile de somn și sănătatea metabolică, potrivit Tecnoandroid.it.

O diferență de 60 de minute poate schimba totul

Potrivit cercetătorilor, este suficientă o variație de 60 până la 90 de minute în ora de culcare pentru a produce profiluri metabolice complet diferite. Pe de o parte, persoane cu un control glicemic comparabil cu cel al unui atlet. Pe de altă parte, persoane cu valori apropiate de prediabet.

Când somnul era neregulat, datele arătau o glicemie nocturnă mai mare cu 6,4 mg/dL în medie. Totodată, timpul petrecut într-un interval glicemic sănătos scădea cu aproape 14%. Frecvența cardiacă în timpul somnului era cu aproximativ 9 bătăi pe minut mai ridicată, iar variabilitatea ritmului cardiac se reducea cu 7 ms.

Toate aceste semne indică un stres metabolic și cardiovascular mai mare. Îngrijorător este că mulți dintre participanții cu aceste valori se considerau perfect sănătoși.

Somnul de recuperare din weekend nu ajută

Studiul pune sub semnul întrebării și obiceiul de a dormi mai mult în weekend pentru a „recupera” orele pierdute în cursul săptămânii. Cercetătorii sugerează că această practică nu este atât de benefică pe cât se crede și că regularitatea ritmului somn-veghe este mai valoroasă decât compensarea punctuală.

Autorii nu minimalizează importanța duratei somnului. Somnul suficient rămâne esențial pentru procese biologice fundamentale, precum detoxifierea cerebrală, formarea neuronală și repararea țesuturilor. Concluzia cercetătorilor este că cele două aspecte sunt complementare: este important să dormim suficient și să o facem cu ritmuri constante.

Studiul se află în prezent în faza de evaluare inter pares și urmează să fie publicat.