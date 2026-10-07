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Inteligența artificială ar putea elimina una dintre marile probleme ale vaccinurilor ARNm

Inteligența artificială ar putea ajuta la eliminarea uneia dintre principalele probleme ale vaccinurilor ARNm: necesitatea păstrării la temperaturi foarte scăzute. O nouă metodă experimentală a permis menținerea vaccinurilor stabile până la un an la temperatura camerei.
Inteligența artificială ar putea elimina una dintre marile probleme ale vaccinurilor ARNm
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Pixabay
Maria Miron
07 oct. 2026, 15:21, Ştiinţă-Sănătate
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Vaccinurile bazate pe tehnologia ARNm sunt dificil și costisitor de transportat și depozitat deoarece ARN-ul mesager, molecula care transmite celulelor instrucțiuni pentru producerea unei proteine, este foarte fragil și se degradează ușor la temperaturi ridicate.

Cercetătorii au folosit însă inteligența artificială pentru a modifica formula nanoparticulelor lipidice care transportă ARNm în vaccinuri, făcându-le mai rezistente la căldură, potrivit Reuters.

Vaccinurile, stabile până la un an la temperatura camerei

În prezent, vaccinurile ARNm, inclusiv noul vaccin antigripal produs de Moderna, trebuie păstrate la temperaturi foarte scăzute, cuprinse, în funcție de produs, între -40 și -86 de grade Celsius.

Prin noua metodă, cercetătorii au obținut formule experimentale care au rămas stabile până la un an la temperatura camerei și timp de două luni la aproximativ 37 de grade Celsius.

În testele pe șoareci, vaccinurile experimentale și-au păstrat capacitatea de a produce un răspuns imun chiar și după ce au fost depozitate o perioadă îndelungată. Rezultatele au fost publicate în revista Nature Biotechnology.

Costurile de depozitare ar putea scădea cu până la 86%

Necesitatea păstrării la temperaturi foarte scăzute presupune costuri pentru ambalaje speciale, congelatoare, transport la temperatură controlată și monitorizarea permanentă a condițiilor de depozitare.

Cercetătorii estimează că vaccinurile care rezistă la temperaturi mai ridicate ar putea reduce aceste costuri cu până la 86%.

Jinbi Tian, coordonatorul studiului de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), a precizat că metoda ar putea avea aplicații și dincolo de vaccinurile ARNm, inclusiv pentru alte terapii și sisteme avansate de administrare a medicamentelor.

Metoda se află însă în stadiu experimental, iar rezultatele prezentate până acum provin doar din teste efectuate pe animale.

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