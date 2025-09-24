Oamenii de știință avertizează asupra destabilizării Pământului: șapte „granițe planetare” depășite

Un nou raport publicat miercuri și preluat de AFP arată că acidifierea oceanelor se adaugă listei de procese critice afectate, alături de schimbările climatice, pierderea biodiversității, defrișări, epuizarea resurselor de apă dulce, folosirea excesivă a îngrășămintelor și poluarea cu substanțe artificiale și plastic.

„Punem în pericol stabilitatea întregului sistem de susținere a vieții pe Pământ”, a declarat Johan Rockstrom, directorul Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic.

Raportul subliniază că activitățile distructive, în special arderea combustibililor fosili, împing aceste procese tot mai mult în afara zonelor de siguranță, efectele interacționând între ele și accentuând riscurile. O consecință majoră este acidifierea oceanelor, care absorb circa 30% din dioxidul de carbon emis, afectând coralii, moluștele și alte organisme marine.

Singurele evoluții pozitive semnalate sunt reducerea poluării aerului, odată cu scăderea emisiilor de aerosoli, și menținerea stratului de ozon în limite sigure – un exemplu al eficienței cooperării internaționale.

În schimb, biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor rămân „mult peste nivelurile de siguranță”, avertizează cercetătorii, descriind situația drept o „plasă de siguranță a naturii care se destramă”.