OpenAI publică soluții complete sau parțiale pentru 372 de probleme matematice considerate fără soluție

Rezultatele OpenAI sunt prezentate în 722 de lucrări, însă multe dintre demonstrații nu au fost încă verificate independent, într-un anunț descris drept apocalipsa matematicii – „mathpocalypse”.

Demersul vine la aproximativ o lună după ce OpenAI a prezentat o demonstrație propusă pentru ecuațiile Navier-Stokes, una dintre cele șapte probleme ale Mileniului, considerate printre cele mai dificile provocări ale matematicii moderne, potrivit Sky News.

Progresul este cu atât mai surprinzător cu cât, în urmă cu mai puțin de doi ani, modelele de inteligență artificială întâmpinau dificultăți în rezolvarea unor exerciții de matematică de nivelul examenelor GCSE din Marea Britanie.

Demonstrații numeroase, greu de verificat

Cele 722 de lucrări conțin demonstrații complete sau parțiale pentru 372 de probleme. Volumul și complexitatea materialelor fac însă dificilă verificarea lor de către matematicieni, iar o parte dintre rezultate nu au fost confirmate independent.

Pentru cercetători, provocarea nu mai este doar să obțină rezultate noi cu ajutorul inteligenței artificiale, ci și să stabilească dacă demonstrațiile sunt corecte și să înțeleagă raționamentele din spatele lor.

O comparație și un contrast

Scott Aaronson, profesor și director al departamentului de informatică de la Universitatea Texas din Austin, a descris schimbarea printr-o comparație sugestivă: un om care și-a petrecut întreaga viață învățând să supraviețuiască într-o pădure tropicală descoperă brusc, chiar lângă el, un complex turistic uriaș, dotat cu heliport și piscine încălzite.

Imaginea surprinde contrastul dintre metodele tradiționale de cercetare și capacitățile tot mai mari ale sistemelor de inteligență artificială.

Reacții împărțite în comunitatea matematică

Anunțul a fost primit diferit de cercetători.

Unii consideră că noile rezultate pot accelera descoperirile și pot deschide direcții de cercetare care ar fi fost greu de explorat prin metode convenționale.

Alții critică publicarea simultană a unui număr atât de mare de demonstrații, fără suficient timp pentru examinarea lor.

Terence Tao, unul dintre cei mai cunoscuți matematicieni ai lumii, a distribuit o declarație a Asociației pentru Matematică Umană, care le-a cerut cercetătorilor să întrerupă colaborările cu OpenAI.

„Nu este erudiție, este putere”

„Publicarea a peste 700 de fișiere dintr-o dată nu este o demonstrație de erudiție, ci o demonstrație de putere”, a transmis grupul.

Acesta a îndemnat comunitatea să revină la o viziune asupra științei centrată pe înțelegerea umană.

OpenAI a declarat, într-o postare pe blog, că își dorește ca aceste progrese să extindă frontierele cunoașterii și să permită noi descoperiri.

Compania a precizat că a consultat matematicieni pentru a stabili cum ar trebui publicate rezultatele.

Inteligența artificială se apropie de nivelul cercetătorilor de top

Timothy Gowers, profesor la Collège de France și la Universitatea Cambridge, a declarat anterior pentru Sky News că este surprins de viteza cu care inteligența artificială avansează în matematică.

El a comparat progresul cu un tsunami care se apropie: cercetătorii îi pot vedea amploarea, dar nu au resimțit încă toate efectele.

Potrivit lui Gowers, în decursul acestui an, sistemele de inteligență artificială au trecut de la un nivel comparabil cu cel al unui doctorand mediocru la unul apropiat de cel al unui matematician cu experiență și, ulterior, al unui cercetător de top.

Rezultatele publicate de OpenAI sugerează că acest progres ar putea continua.