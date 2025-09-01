Problema femeilor astronaut cu menstruația în spațiu, mai aproape de rezolvare. Rezultatele celui mai recent test

Un nou studiu vine cu o soluție inovatoare pentru o provocare despre care s-a vorbit prea puțin: menstruația femeilor astronaut. Până acum, răspunsul era unul clar – astronautele utilizau contraceptive hormonale pentru a-și suprima ciclul menstrual pe durata misiunilor spațiale. Însă un proiect recent, numit AstroCup, a explorat o alternativă mai sănătoasă și mai sustenabilă: cupe menstruale testate în condiții de microgravitație, scrie 20minutos.

Într-o misiune pionieră, două cupe menstruale au fost trimise la bordul unui cohet suborbital Baltasar, lansat de Divizia de Experimentare de Rachete (RED) a Institutului Superior Tehnic din Lisabona, Portugalia. În timpul zborului, care a durat nouă minute și a atins o altitudine de trei kilometri, echipamentul a fost expus la microgravitație, schimbări de presiune, temperatură și accelerare, condiții similare celor din spațiu.

Rezultatele testelor

Rezultatele au fost promițătoare: cupe menstruale intacte, fără scurgeri sau contaminare, demonstrând că aceste dispozitive pot fi o opțiune viabilă pentru femeile care participă la misiuni spațiale. Zborul a avut loc în octombrie 2022, însă concluziile oficiale au fost publicate abia recent.

„Pe măsură ce călătoriile spațiale se extind și tot mai multe femei participă la misiuni naționale și comerciale, este mai important ca oricând să purtăm aceste discuții”, a declarat Aleksandra Oklinska, autoarea proiectului, într-un interviu acordat publicației Mirror.

Cercetătorii atrag atenția că suprimarea hormonală prelungită ridică semne de întrebare privind sănătatea astronauților, inclusiv riscuri crescute de cheaguri de sânge și scăderea densității osoase. „Am înțeles de la început că problema nu este neapărat legată de recipiente, ci de faptul că acest tip de discuții și teste nu au fost realizate până acum”, a adăugat dr. Ligia F. Coelho, cercetător principal al experimentului.

În contextul planurilor pentru misiuni de lungă durată către Lună sau Marte, unde astronauții ar putea petrece ani întregi în spațiu, aceste rezultate deschid calea către soluții mai sigure și mai practice pentru sănătatea femeilor în explorarea spațială.