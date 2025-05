Războiul Stelelor: China lansează propria constelație de sateliți, creând un super-computer pe orbită

China a început lansarea unei constelații de sateliți care vor forma o rețea informatică avansată în spațiu, potrivit Corporației Chineze pentru Știință și Tehnologie Aerospațială (CASC).

Spațiul devine un nou câmp de rivalitate tehnologică între China și Statele Unite. Dacă până acum sateliții erau folosiți mai ales pentru comunicații și observație, noua rețea propusă de China reprezintă un salt major: un sistem autonom, capabil să proceseze date direct în spațiu, fără a mai depinde de legăturile cu centrele de pe Pământ.

Această abordare elimină nevoia unor sisteme complexe de răcire, necesare pe Pământ pentru centrele de date, și protejează infrastructura de eventuale riscuri terestre — oferind, totodată, avantaje strategice semnificative în caz de conflict militar.

Includerea inteligenței artificiale în acest sistem subliniază intensificarea cursei globale pentru supremația în domeniul AI dintre China și SUA.

China launched a CERES-1 carrier rocket from water near east China’s Shandong Province on Monday, placing four new satellites from the Tianqi constellation into planned orbit. The Tianqi constellation aims to provide global data services and improve connectivity in remote areas. pic.twitter.com/bD8gu0Xpw9

— China Perspective (@China_Fact) May 20, 2025