Un studiu danez sugerează că a fi prea slab poate fi mai riscant decât a avea kilograme în plus. Care ar putea fi explicația

Un studiu danez, care a avut la bază un eșantion de 85.000 de adulți, sugerează că riscul cel mai scăzut de deces nu se încadrează neapărat în intervalul tradițional „sănătos” al IMC. În schimb, rezultatele sugerează că persoanele cu IMC care ar fi clasificate în mod normal ca „supraponderali” par să aibă rezultate la fel de bune sau chiar mai bune decât cele cu IMC mai mic, scrie Science Alert.

Ce arată datele

Datele prezentate într-o lucrare de conferință la reuniunea anuală a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului au arătat că subponderalitatea prezenta cel mai mare pericol. Persoanele cu un IMC sub 18,5 aveau o probabilitate de aproape trei ori mai mare de a muri prematur decât cele cu un IMC între 22,5 și 24,9.

De asemenea, persoanele aflate la limita inferioară a intervalului „sănătos” se confruntau cu riscuri mai mari, cu un IMC între 18,5 și 19,9, care dubla probabilitatea de deces.

La polul opus, persoanele cu un IMC între 25 și 35 – clasificate de obicei ca „supraponderali” sau „obezi”- nu au prezentat o creștere semnificativă a mortalității.

Rezervele de grăsime pot ajuta organismul să facă față bolilor

Studiul punctează faptul că rezervele de grăsime – adică acele kilograme în plus – pot ajuta organismul să facă față bolilor. De exemplu, pacienții care urmează tratamente împotriva cancerului, cum ar fi chimioterapia, tind să slăbească din cauza unor factori precum pierderea poftei de mâncare și modificări ale gustului.

Cei care au mai multe rezerve de grăsime la început pot apela la ele, ajutând organismul să-și continue funcțiile esențiale. Pe de altă parte, o persoană mai slabă poate epuiza rapid rezervele, limitând astfel capacitatea organismului de a se recupera într-un timp mai scurt.

Care ar putea fi explicația

Potrivit celor care au făcut studiul, o explicație ar putea fi faptul că participanții ar putea pierde în greutate din cauza unei boli subiacente și, prin urmare, ar putea fi boala în sine, mai degrabă decât pierderea în greutate asociată, cea care crește riscul de deces.

Cu toate acestea, studiul a evidențiat și faptul că a fi slab nu este întotdeauna un lucru benefic, iar greutatea în plus nu este întotdeauna dăunătoare.