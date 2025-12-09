A murit generalul ce apare în dosarul grupului ce plănuia schimbarea numelui României în Geția. Voica Theodoru: „Tată, azi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea”

În primăvară numele genralului radu Theodoru a revenit în atenția publică după ce procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au făcut percheziții, într-un dosar în care se verifică fapte de trădare.

Generalul Radu Theodoru a fost membru al organziației Comandamentul „Vlad Țepeș”, o organizație care consideră trupele NATO ca fiind trupe de ocupație pe teritoriul României și care promovează teorii conspiraționiste privind clasa politică și apartenența la UE. În mai multe postări pe site-ul organizației, Comandamentul „Vlad Țepeș” cere ieşirea României din NATO, reluarea relaţiile economice şi culturale cu Rusia, China şi Iran, dar şi o nouă structură de conducere a României prin proiectul „Geţia”, condusă de „Sfatul înţelepţilor”.

În urmă cu trei ani, gen. Radu Theodoru semna, alături de mai mulți militari în rezervă, dar și de Eugen Sechila, mercenar în Legiunea Străină și apropiat al lui Călin Georgescu, o scrisoare deschisă către fostul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Florin Cîțu, în care îi acuzau că lucrează „contra interesului național”. „Renunțați la agenda globalist-neomarxistă și nu mai fiți vrăjmașii poporului român!”, cereau semnatari scrisorii.

Radu Theodoru fusese vizat de o anchetă DIICOT care a descoperit un plan secret al Comandamentului „Vlad Țepeș” de a scoate România din NATO și de a o apropia de Rusia. În urma anchetei, șase membri ai grupării au fost arestați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trădare, iar unele întâlniri ale grupării ar fi avut loc chiar în locuința generalului în rezervă.

Generalul maior în rezervă Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani, a susținut că sediul asociaţiei „Vlad Ţepeş” se afla într-o clădire care aparţine SRI. El a explicat că toate întrunirile Asociaţiei erau cunoscute de către cei de la SRI, de aceea considera că este o nebunie să se creadă că ei puneau la cale o lovitură de stat.

Decesul lui Radu Theodoru survine într-un context tensionat, marcat de investigații privind planuri secrete care vizau modificarea orientării strategice a țării, inclusiv discuții cu ofițeri militari ruși despre o alianță pro-Rusia și declararea neutralității.

Fiica sa a transmis că, deși tatăl său a murit fizic, el rămâne „fără de moarte” în amintirea celor care l-au cunoscut și în lupta sa pentru România.