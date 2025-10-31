”Potrivit analizei efectuate de către CEISD, încheiată prin emiterea avizului conform nr. 418/17.10.2025, investiția anterior indicată nu afectează securitatea sau ordinea publică a României și nu este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.

Drept urmare, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (51) din OUG nr. 46/2022, se autorizează tranzacția avută în vedere de către Titluri Quality S.R.L., conform cererii de autorizare depuse”, se arată în adresa transmisă de Consiliul Concurenței către Titluri Quality SRL.

În luna august, grupul media coordonat de Radu Budeanu a anunțat achiziția G4Media și a proiectelor asociate. Jurnaliștii fondatori Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi vor continua să se implice în activitatea editorială.

„Decizia CEISD reconfirmă faptul că această investiție respectă toate cerințele legale și standardele de transparență și conformitate. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea unei prese independente, actuale, care să ofere jurnaliștilor cadrul necesar pentru a-și desfășura activitatea în condiții de stabilitate și profesionalism. Independența editorială nu este negociabilă – este garanția încrederii publicului și a credibilității presei”, a declarat Radu Budeanu.

„Proiectul G4Media intră de astăzi într-o nouă etapă de dezvoltare. Vom implementa cele mai noi tehnologii pentru a le oferi cititorilor cel mai bun conținut jurnalistic posibil, într-o piață media competitivă. Jurnalismul independent, de investigație și de analiză, alături de știrile de calitate, rămân obiectivele principale ale redacțiilor care se alătură celui mai puternic trust din online-ul românesc”, au declarat fondatorii G4Media.ro, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi.

După avizul favorabil al CEISD, urmează validarea finală a tranzacției, conform prevederilor contractuale.

Context

Compania Titluri Quality, care deține platforma Mediafax.ro și agenția de știri și imagini Mediafax, a anunțat la 12 august semnarea contractului de achiziție integrală a grupului G4Media, într-o tranzacție care marchează formarea celui mai mare conglomerat de presă digitală din România.

Noul grup va cumula o audiență de aproape 2 milioane de utilizatori unici zilnic, redefinind peisajul media online autohton.

Grupul G4Media reunește publicațiile G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats — branduri consolidate, cu profil editorial divers și o comunitate activă de cititori.

Grupul de presă din care face parte Mediafax include titluri de referință precum ProSport, CanCan, Gândul, ProMotor, CSID (Ce se întâmplă, doctore?), Descoperă, Go4it, Ciao, RaziCuLacrimi, ApropoTV și Liga2.ro.

Prin această fuziune, se conturează un ecosistem digital integrat, care va gestiona o audiență vastă, diversificată și bine segmentată. Modelul editorial propus va combina conținut premium, jurnalism de investigație, analiză economică, știri rapide, conținut viral și infotainment de calitate.

Independența editorială, garantată prin acord formal

Toate publicațiile din grupul G4Media își vor păstra echipele de conducere și independența editorială.

Fondatorii grupului, jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, vor rămâne implicați activ în noua structură, asigurând continuitatea liniei editoriale și respectarea principiilor care au stat la baza construcției G4Media.

Pentru garantarea acestui principiu, noul proprietar a semnat un Acord privind independența editorială, aplicabil publicațiilor G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats.

Structura de ownership va fi comunicată public în perioada următoare, odată cu finalizarea detaliilor juridice și operaționale aferente tranzacției.

Conducerea editorială a publicațiilor din grupul G4Media.ro rămâne neschimbată.

Prioritatea imediată o reprezintă asigurarea continuității editoriale și dezvoltarea sustenabilă a brandurilor din portofoliu.