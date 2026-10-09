Alertă de răpire în Teleorman: O fată de 12 ani a fost luată cu forța de pe stradă și urcată într-o mașină

„La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la dispariția unei minore, respectiv TĂNASE-PETRE ANGELA, în vârstă de 12 ani, din comuna Poroschia, județul Teleorman”, a transmis IPJ Teleorman.

Sesizarea a fost transmisă către autorități în jurul orei 16:45, iar din primele cercetări a reieșit că, în aceeași zi, fata a fost răpită în jurul orei 12:50.

În timp ce se afla pe o stradă din localitate, fata ar fi fost urcată împotriva voinței sale într-un autoturism în care se aflau trei persoane. Mașina s-ar fi deplasat ulterior spre Alexandria.

Unul dintre suspecți a fost identificat de anchetatori

Polițiștii au identificat unul dintre bărbații care s-ar fi aflat în autoturism.

Cercetările continuă pentru găsirea minorei și identificarea persoanelor implicate.

De asemenea, a fost deschis un dosar penal pentru sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate.

Minora Tănase-Petre Angela are 12 ani, o înălțime de 1,65 metri, constituție normală, ochi albaștri, față ovală și păr șaten.

La momentul dispariției, fata era îmbrăcată cu un tricou negru, o fustă cu imprimeu maro și purta încălțăminte sport maro.

„Cei care pot oferi date, care să conducă la depistarea minorei în cauză, sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112”, au mai transmis autoritățile.