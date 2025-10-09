Surse din serviciile secrete au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX că suspectul, născut în Ramallah, Cisiordania, a fost monitorizat mai multă vreme și că ofițerii SRI au apreciat că acesta constituie un pericol pentru siguranța națională.

Potrivit surselor noastre, palestinianul se află în România încă dinainte de 1989 și este absolvent al Facultăţii de Construcţii din Timişoara.

Din 2011 și până în 2023, el a fost căsătorit cu o brăileancă, dar, după divorț, s-a stabilit la București, unde lucrează ca administrator al unei societăți comerciale din domeniul construcțiilor.

Într-un raport strict secret, obținut în exclusivitate de reporterii MEDIAFAX, se menționează că ”Z.M., cetățean palestinian, se află într-un stadiu avansat al procesului de (auto)radicalizare, a desfăşurat, desfăşoară şi există indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că intenţionează să desfăşoare activități subversive în favoarea grupării teroriste Hamas, activităţi ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale”.

În plus, documentele anexate raportului arată că ”Z.M. este adept al ideologiei radicale promovate de organizaţia teroristă Hamas, acesta accesând, stocând şi diseminând materiale de propagandă teroristă cu o puternică încărcătură violentă (atentate, luptători înarmaţi, scene de luptă) precum şi însemne ale organizaţiei teroriste”.

După monitorizarea suspectului, serviciile secrete au avertizat că nu exclud „autoradicalizarea ţintei (nota red. – Z.M.) până la eventuala trecere într-o etapă acţională, în sensul comiterii unor acte de terorism și transformarea în punct de legătură pentru grupările teroriste palestiniene”.

Ce a declarat palestinianul?

În aceste condiții, SRI a cerut ca palestinianul să fie declarat persoană indezirabilă și să i se interzisă prezența pe teritoriul României pentru următorii 10 ani.

De cealaltă parte, suspectul a contestat măsura la Înalta Curte de Casație de Justiție, acolo unde așteaptă ca dosarul lui să fie analizat.

El susține că are permis de ședere în țara noastră, valabil până în 2028, și că temerile Serviciului Român de Informații nu au un fundament real. Mai mult, a precizat că locuiește în România de peste patru decenii, încă de la vârsta de 20 de ani, și că postările lui de pe rețeaua Facebook (cele care au și atras atenția ofițerilor SRI), nu îndeamnă la acțiuni violente, ci sunt ”forme de manifestare a liberății de gândire și credințe religioase”.

În altă ordine de idei, el a mai susținut că are rude în Fâșia Gaza, motiv pentru care ”este supărat de ceea ce se întâmplă acolo”, dar că nu a încurajat niciodată acțiunile teroriste ale Hamas.

