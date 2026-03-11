În cadrul audierilor, Alex Florența a susținut, ca și în fața comisiei de la Ministerul Justiției, că DIICOT trebuie să renunțe la competența de a investiga consumul de droguri, pentru că instituția este sufocată de astfel de dosare.

Florența spune că DIICOT trebuie să se focuseze pe zona de trafic de droguri, de rețele, de plată, care se desfășoară în principal în online, darkweb iar plata se face cu criptomonede.

„DIICOT a rămas în urmă. Nevoile investigative cer dezvoltare. Avem nevoie de soluții tehnice”, a spus Florența.

Întrebat de ce nu a candidat din nou pentru funcția de Procuror General al României, Alex Florența a dat un răspuns cu subînțelesuri: „O procedură implică mai multe picioare la scaun. Am analizat întreaga arhitectură la înscriere”.

Florența susține că mare parte din obiectivele de la Parchetul General și le-a îndeplinit, a adus parchetul general „într-un punct foarte bun”, dar „poziția erodează invariabil” și „important este să poți face un pas în spate”.

„Tot timpul m-am văzut întorcându-mă în DIICOT unde doresc să îmi închei cariera. Știam din discuții informale de candidaturile din DIICOT”, a declarat Florența.

„Comunicarea publică, poate că trebuia să ies mult mai mult public”, a spus actualul procuror general. Principala vulnerabilitate a DIICOT o reprezintă competența digitală, declară Florența.

Claudiu Sandu a atacat cu versuri din Mihai Eminescu

Procurorul Claudiu Sandu l-a atacat pe Florența în audieri cu citate din Eminescu: „E ușor a spune versuri / Când nimic nu ai a spune/Înșirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune”.

Claudiu Sandu l-a întrebat pe Florența „de ce a părăsit corabia”. Florența a spus că decizia de a candida ca adjunct DIICOT îi aparține lui exclusiv.

Principala vulnerabilitate a DIICOT o reprezintă competența digitală, spune Florența. El spune că trebuie reluată discuția despre detașarea polițiștilor în DIICOT.

Ieri, secția de procurori a CSM l-a avizat în unanimitate pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, pentru șefia Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu. Decizia urmează să fie înaintată ministrului Radu Marinescu și ulterior, președintelui Nicușor Dan, pentru numirea efectivă prin decret.

Actualul procuror general Alex Florenţa a fost propus pentru un post de adjunct, întrucât ”este un procuror cu o experienţă profesională solidă, având realizări deosebite” şi ”are certe abilităţi de leadership”.

Avizul CSM este consultativ, decizia finală, potrivit legii, îi revine preşedintelui Nicuşor Dan.