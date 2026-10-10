Alexandru Nazare cere reguli europene adaptate pentru piețele în dezvoltare: Integrarea nu trebuie măsurată doar prin centralizare

Ministrul a transmis că România susține un acord european privind MISP, pachetul legislativ destinat integrării și supravegherii piețelor de capital.

„MISP – pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital. Este unul dintre cele mai tehnice și complexe dosare de pe agenda europeană. România susține nevoia unui acord la nivel european asupra acestui pachet. Am subliniat însă că succesul integrării nu trebuie măsurat doar prin cât de mult centralizăm regulile, ci prin oportunitățile reale de finanțare pe care le creăm în toate statele membre”, se arată în mesajul publicat de Nazare pe Facebook.

Puteri sporite de control pentru autoritățile din România

În cadrul negocierilor, România a susținut consolidarea competențelor autorităților naționale de supraveghere.

„România a susținut și a obținut elemente importante. Autoritățile române vor avea o capacitate mai puternică de a interveni atunci când firme de investiții care operează în România încalcă regulile, fără ca reacția să depindă exclusiv de autoritatea din statul de origine”, a spus ministrul.

În plus, autoritățile române vor avea acces la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea sunt realizate pe piețele altor state membre ale Uniunii Europene.

„Un alt câștig important este accesul autorităților române la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea au loc pe piețe din alte state membre. Într-o piață financiară tot mai integrată, supravegherea nu poate rămâne în urma capitalului”, a continuat Nazare.

Contribuții proporționale la bugetul ESMA

De asemenea, ministrul Finanțelor a cerut o formulă echitabilă de calcul pentru contribuțiile pe care autoritățile naționale le achită către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

„Este firesc ca aceste contribuții să reflecte mai bine dimensiunea și activitatea reală a pieței financiare din fiecare stat, nu o formulă istorică fără legătură cu realitatea actuală a piețelor”, a mai spus ministrul român.