Ambasadă: Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, au vizitat România.

În cadrul vizitei, oficialii americani s-au întâlnit cu ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei, Radu Miruță, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca.

„Ambasadorul Whitaker a lăudat leadershipul României în cadrul NATO și progresul aliaților europeni în îmbunătățirea capacităților de apărare”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de către Ambasada SUA din București.

Împreună cu oficialul Michael Dickerson, delegația americană a discutat despre principalele priorități ale parteneriatului strategic SUA–România, punând accent pe consolidarea prezenței aliate în regiune și întărirea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO.

„Ambasadorul Whitaker a lăudat leadershipul României în cadrul NATO și progresul aliaților europeni în îmbunătățirea capacităților de apărare”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de către Ambasada SUA din București.

De asemenea, s-a discutat despre exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025, care va reuni peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate.

„Statele Unite rămân ferm angajate în ceea ce privește securitatea României și puterea Alianței noastre”, conchide mesajul.