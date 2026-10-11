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ANM: Cod galben de ploi abundente în sudul României și vânt puternic și precipitații mixte la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de luni în sudul țării și o informare care vizează ploi moderate cantitativ, răcirea vremii, intensificări ale vântului și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari.
ANM: Cod galben de ploi abundente în sudul României și vânt puternic și precipitații mixte la munte
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Radu Mocanu
11 oct. 2026, 10:24, Social
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Ploile se vor extinde treptat duminică dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea temporar caracter de aversă și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice, informează ANM.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15-20 l/mp, depășind pe alocuri 30 l/mp.

La munte, la peste 1500 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. 

Vântul va prezenta intensificări temporare cu viteze de 45-50 km/h, local în est, sud-est și în sud-vestul a țării. 

În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h. 

De asemenea, ANM a emis și o atenționare Cod Galben valabilă de luni până marți. „ În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de 40…50 l/mp”, informează meteorologii. 

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