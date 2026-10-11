ANM: Cod galben de ploi abundente în sudul României și vânt puternic și precipitații mixte la munte și răcire bruscă în București

Ploile se vor extinde treptat duminică dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, 12 octombrie, precipitațiile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea temporar caracter de aversă și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice, informează ANM.

Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15-20 l/mp, depășind pe alocuri 30 l/mp.

La munte, la peste 1500 de metri altitudine, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va prezenta intensificări temporare cu viteze de 45-50 km/h, local în est, sud-est și în sud-vestul a țării.

În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

De asemenea, ANM a emis și o atenționare Cod Galben valabilă de luni până marți.

„ În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de 40…50 l/mp”, informează meteorologii.

Vremea în București

Duminică, temperaturile vor ajunge la o maximă de 28-29 de grade Celsius. Minima nopții va fi de 13-14 grade. Cerul se va înnora treptat și va ploua temporar, cu cantități de apă de până la 3-6 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat.

Luni, vremea se va răci semnificativ. Temperaturile maxime vor coborî la 15-16 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de 9-10 grade. Cerul va fi noros și va ploua, cu cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare pe parcursul zilei, când rafalele pot atinge viteze de până la 45 km/h.

Capitala se află sub o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului valabilă până marți.

În plus, de luni până marți, ora 10:00, meteorologii au instituit pentru Capitală o atenționare Cod Galben de ploi însemnate cantitativ.