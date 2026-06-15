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Atacurile asupra educației la nivel mondial au crescut cu 40%, provocând zeci de mii de victime

Numărul atacurilor asupra instituțiilor de învățământ, elevilor și personalului educațional a crescut cu 40% la nivel global în perioada 2024-2025, fiind raportate peste 8.500 de incidente în 83 de țări, potrivit unui studiu al Coaliției Globale pentru Protejarea Educației (GCPEA).
Atacurile asupra educației la nivel mondial au crescut cu 40%, provocând zeci de mii de victime
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 iun. 2026, 08:37, Știri externe
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La nivel mondial au fost înregistrate 8.556 de atacuri asupra educației, iar cel puțin 10.600 de elevi, studenți și cadre didactice au fost uciși, răniți, răpiți, arestați sau afectați în alte moduri.

Cele mai multe incidente au fost raportate în Columbia, Republica Democrată Congo, Etiopia, Haiti, Palestina și Ucraina, notează raportul emis luni de Coaliția Globală pentru Protejarea Educației, citat de The Guardian

Cele mai afectat state

Cele mai multe victime ale atacurilor asupra educației au fost înregistrate în Myanmar, Nigeria, Yemen și Camerun, unde peste 1.700 de elevi și membri ai personalului au fost uciși sau răniți.

În Nigeria, peste 700 de elevi și angajați din sistemul educațional au fost răpiți, iar în Myanmar cel puțin 80 de persoane au fost ucise și aproximativ 240 rănite. 

În Ucraina au fost documentate aproximativ 900 de atacuri asupra școlilor, în timp ce în Palestina au fost înregistrate cel puțin 2.400 de atacuri împotriva elevilor și profesorilor.  

Raportul evidențiază și o creștere semnificativă a cazurilor în care școlile și universitățile au fost ocupate de forțe militare sau grupări armate. Numărul acestora aproape s-a dublat față de perioada precedentă, ajungând la 1.912 cazuri. 

Fetele și și copiii cu dizabilități, ținte ale violențelor

Studiul arată că în cel puțin 11 țări femeile și fetele au fost vizate în mod special din cauza genului lor. Un exemplu este atacul din noiembrie 2025 asupra unui internat de fete din Nigeria, în urma căruia directoarea adjunctă a fost ucisă, iar 25 de eleve au fost răpite. 

Raportul amintește și de copii cu dizabilități afectați de aceste violențe. Documentul amintește de conflictul din Liban unde forțele israeliene au distrus o școală destinată copiilor cu nevoi speciale. 

Raportul apare pe fondul utilizării forței militare care este în ascensiune.  Programul de monitorizare a conflictelor al Universității Uppsala a înregistrat 65 de conflicte în 2025, dintre care 13 au fost clasificate drept războaie, cel mai mare număr înregistrat din 1992 în prezent. 

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