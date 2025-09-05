Avertisment îngrijorător: Un expert în AI dezvăluie singurele locuri de muncă care vor mai exista în 2030

Pe măsură ce timpul trece, tot mai mulți oameni devin treptat mai dependenți de AI și de capacitățile acesteia, nu doar în mediul profesional, ci și în viața de zi cu zi.

Există, desigur, teama că ajungem în stadiul în care lăsăm tehnologia să facă prea multe pentru noi.

Majoritatea dintre noi ne bazăm deja pe telefoanele noastre pentru a ne oferi știri, mesaje de la cei dragi, acces la internet, diferite jocuri și, desigur, capacitatea de a funcționa ca dispozitiv celular.

Dar, lăsând asta la o parte, dezvoltarea și progresele AI înseamnă că viețile noastre ar putea deveni mult mai ușoare, deși acest lucru nu va mai fi în mâinile noastre, potrivit Ladbible.

Informaticianul leton Dr. Roman Yampolskiy pare să creadă că, în mare parte, vom fi condamnați.

ChatGPT a făcut deja titluri de presă pentru că a furnizat instrucțiuni privind distrugerea „unei săli de sport” după ce i s-a cerut acest lucru, așa că oamenii au motive să fie îngrijorați.

AI va prelua 99% din locurile de muncă

Se pare că ar trebui să fim îngrijorați, potrivit dr. Yampolskiy, care a afirmat că AI va prelua 99% din locurile de muncă în următorii cinci ani.

Profesorul de informatică și inginerie este cel mai recent invitat al podcastului Diary of a CEO, găzduit de Steven Bartlett, unde a vorbit despre locurile de muncă care ar putea rămâne pentru oameni.

Bartlett l-a întrebat dacă propria sa slujbă de podcaster este în pericol, la care expertul a răspuns: „Te pregătești, pui întrebări, pui întrebări suplimentare și arăți bine în fața camerei.

„Un model lingvistic de mari dimensiuni poate citi cu ușurință tot ce scriu și poate înțelege mai bine”, a explicat el, adăugând că ar citi toate cărțile din spatele lui Bartlett și i-ar învăța comportamentele, astfel încât să îl poată imita.

El a adăugat că ar putea, de asemenea, să-și optimizeze mai bine întrebările pe baza setului său de date, ceea ce oamenii pur și simplu nu pot face, în timp ce aspectul vizual este „trivial”, potrivit dr. Yampolskiy.

Munca fizică și handmade se salvează

Trecând la locurile de muncă care ar putea rămâne, în afară de munca fizică, el a spus că trebuie să privim „lumea superinteligenței” și să ne întrebăm care poate fi contribuția noastră.

Dr. Yampolskiy a spus că, deși te cunoști mai bine decât oricine, această informație este în mare parte inutilă, cu excepția cazului în care altcineva este interesat de ea.

„Există locuri de muncă pentru care ai nevoie de un om, poate ești bogat și vrei un contabil uman din orice motiv”, a sugerat el.

„Persoanele în vârstă preferă metodele tradiționale de a face lucrurile. Warren Buffett nu ar trece la AI, el ar folosi un contabil uman”.

Descriind acest lucru ca fiind „o mică parte a pieței”, el a trecut la un alt exemplu: „Astăzi avem produse fabricate manual în SUA, spre deosebire de cele produse în serie în China, iar unele persoane plătesc mai mult pentru a le avea, dar este vorba de o mică parte. Este aproape un fetiș”.

Profesorul a adăugat că nu există „niciun motiv practic” pentru acest lucru.

Forță de muncă gratuită prin intermediul tehnologiei avansate

În doar doi ani, specialistul în AI crede că Inteligența Artificială Generală (AGI) va fi în plină expansiune, ceea ce înseamnă că companiile vor avea opțiunea de a beneficia de forță de muncă gratuită prin intermediul tehnologiei avansate.

Forța de muncă fizică și cognitivă gratuită ar putea economisi trilioane de dolari, a explicat el, adăugând că „nu ar avea sens să angajezi oameni pentru majoritatea locurilor de muncă”, când IA poate fi angajată la un cost redus pentru a le face treaba.

El a adăugat: „Cred că roboții umanoizi sunt cu cinci ani în urmă, așa că (până atunci) toată munca fizică poate fi automatizată.

Așadar, ne așteptăm la o lume în care vom avea niveluri de șomaj nemaiîntâlnite până acum, nu doar 10% șomaj, ceea ce este înfricoșător, ci 99%”.

Înainte să intrăm cu toții în panică, el a subliniat că doar pentru că tehnologia există nu înseamnă că va fi implementată, amintind că telefoanele video existau în anii 1970, dar au devenit răspândite abia odată cu lansarea iPhone-ului.