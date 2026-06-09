Bilanț sumbru: Peste 100 de decese cauzate de Ebola din 550 de cazuri în Congo

Focarul de Ebola din Congo a ajuns la peste 100 de decese din 550 de cazuri, potrivit AP.

Decesele au loc la mai puțin de o lună după ce autoritățile au declarat un focar al bolii în estul țării.

Focarul de Ebola a fost declarat pe 15 mai. Oficialii își intensifică eforturile de a încetini răspândirea bolii, mai arată sursa.

Eforturile de a opri infectările, sub semnul întrebării

Atacurile asupra lucrătorilor din domeniul sănătății din partea locuitorilor furioși, scepticismul în rândul unor localnici și conflictele armate din zonele sensibile continuă să pună sub semnul întrebării eforturile de a opri focarul.

Din cele 550 de cazuri confirmate până duminică, au existat 101 decese și 19 vindecări. Datele sunt obținute din cel mai recent raport de situație de luni seară. Focarul este concentrat în provincia Ituri, din estul Congo-ului. Provincia reprezintă peste 90% din cazuri. Infectări au fost înregistrate și în provinciile Kivu de Nord și Kivu de Sud, De asemenea, s-au răspândit și peste graniță, până în Uganda.

Focarul din Congo, posibil mai mare

Se consideră că numărul de cazuri din Congo este mai mare. Focarul a fost confirmat cu câteva săptămâni mai târziu. Rata de acoperire a urmăririi contactelor este încă la 64%. Aceasta s-a îmbunătățit în ultimele zile, potrivit aceleiași surse.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat marți că, în ultimele 24 de ore, au fost testate doar 137 de probe, dintre care 35 au ieșit pozitive.

Cea mai recentă epidemie de Ebola este cauzată de virusul rar Bundibugyo. Acesta nu are un vaccin sau un tratament aprobat, spre deosebire de „virusul Zair”, o altă denumire pentru virusul Ebola. El este responsabil pentru majoritatea celor 16 focare ale bolii din Congo.