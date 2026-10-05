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Brisbane 2032 lansează oficial emblema pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice după o scurgere accidentală de informații

La câteva zile după ce oficialii din Brisbane au fost nevoiți să organizeze o conferință de presă convocată în grabă, pentru a explica scurgerea accidentală a emblemei înainte de termen, comitetul de organizare al Jocurilor Olimpice din 2032 a organizat luni lansarea oficială a emblemei.
Brisbane 2032 lansează oficial emblema pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice după o scurgere accidentală de informații
Sursa foto: Wikipedia / 2032 Summer Olympics
Ioana Târziu
05 oct. 2026, 13:04, Sport
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Emblema olimpică este creasta unui cacadu roz, o pasăre australiană, ce are culoarea stilizată pentru a semăna cu o flacără olimpică și paralimpică, precum și o formă care să semene cu statul gazdă, Queensland.

Eblemele, „o celebrare a orașului”

Primarul orașului Brisbane, Adrian Schrinner, a declarat luni că emblemele „sunt o celebrare a orașului nostru, a stilului nostru de viață”, potrivit AP.

„Ele reflectă Brisbane-ul pe care oamenii îl cunosc și îl iubesc: vibrant, rezistent, conectat, prietenos, jucăuș și puțin obraznic”, a spus Schrinner. „Ele sunt, de asemenea, un simbol al entuziasmului care se dezvoltă în orașul nostru”.

Organizatorii au declarat că elemente ale Primelor Națiuni erau prezente în embleme, „cacaduurile fiind văzute ca mesageri care poartă semnificații culturale și leagă oamenii de loc, poveste și ceremonie”. Emblemele sunt separate de mascota Jocurilor, care va fi dezvăluită într-o perioadă mai apropiată de începerea Jocurilor Olimpice.

Cum au fost scurse emblemele pe rețelele de socializare

Un videoclip explicativ, menit să fie difuzat după un eveniment ceremonial planificat, a apărut pe canalul de YouTube al evenimentului, vineri seară. Capturi de ecran cu imagini și text au circulat imediat pe rețelele de socializare.

Vicepreședintele Brisbane 2032 , Tim Mander, și directorul de marketing, Brent Hill, au declarat la conferința de presă de weekend că lansarea accidentală a fost o surpriză plăcută. Hill a profitat de oportunitatea neașteptată, spunând că „publicitatea a fost incredibilă”.

Înainte de lansarea evenimentului comunitar de luni seară, în parcurile din centrul orașului Southbank, președintele organizației Brisbane 2032, Andrew Liveris, a declarat că „emblemele reprezintă o oportunitate de a promova caracterul unic al Jocurilor Olimpice”. Astfel, „invită lumea să afle mai multe, să viziteze, să investească și să ia parte la un eveniment unic”.

Australia a mai găzduit de două ori Jocurile Olimpice de vară

Australia a găzduit anterior Jocurile Olimpice de vară de două ori, la Melbourne în 1956 și la Sydney în 2000.

Designul emblemei orașului Sydney conținea reprezentări ale unor repere celebre, inclusiv Opera din Sydney, faimosul port și plajele orașului, precum și bumeranguri, soare și pietre, potrivit aceleiași surse.

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