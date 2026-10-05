Prima pagină » Știrile zilei » București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ambasadorul Indiei s-a întâlnit cu Ciprian Ciucu

București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ambasadorul Indiei s-a întâlnit cu Ciprian Ciucu

Primarul general Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu ambasadorul Indiei în România, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, pentru a discuta despre dezvoltarea relațiilor dintre România, prin intermediul Capitalei și India. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și posibilitatea înfrățirii dintre București și Agra, orașul indian în care se află Taj Mahal.
București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ambasadorul Indiei s-a întâlnit cu Ciprian Ciucu
Sursa foto: Facebook/ PMB
Radu Mocanu
05 oct. 2026, 20:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Ambasadorul Indiei, în vizită la Primăria Capitalei! Edilul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Excelența sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Municipiului București. 

Principalul punct de pe agendă l-a reprezentat propunerea unui parteneriat oficial de înfrățire între metropola românească și Agra, unul dintre cele mai cunoscute centre istorice și turistice ale Indiei. 

„Au discutat o posibilă înfrățire între București și Agra, orașul în care se află Taj Mahal”, se mai arată în mesajul, de pe Facebook. 

Ambasadorul Manoj Kumar Mohapatra a subliniat dorința Indiei de a rămâne un partener de încredere și apropiat al României, punctând că o apropiere dintre Capitală și Agra ar aduce beneficii reciproce. 

„Excelența sa a punctat că India își dorește să fie un partener apropiat al țării noastre, iar o colaborare între cele două orașe ar fi binevenită”, notează PMB. 

Edilul general i-a mulțumit reprezentantului diplomatic indian pentru interesul manifestat față de București. 

„India are multe de oferit, este o țară care s-a dezvoltat mult, am fi onorați să cooperăm”, a declarat Ciucu. 

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
România ar putea relua exporturile de ovine către Libia. ANSVSA, în discuții cu autoritățile libiene
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor