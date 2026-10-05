București și Agra, orașul Taj Mahalului, s-ar putea înfrăți. Ambasadorul Indiei s-a întâlnit cu Ciprian Ciucu

„Ambasadorul Indiei, în vizită la Primăria Capitalei! Edilul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu Excelența sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primăria Municipiului București.

Principalul punct de pe agendă l-a reprezentat propunerea unui parteneriat oficial de înfrățire între metropola românească și Agra, unul dintre cele mai cunoscute centre istorice și turistice ale Indiei.

„Au discutat o posibilă înfrățire între București și Agra, orașul în care se află Taj Mahal”, se mai arată în mesajul, de pe Facebook.

Ambasadorul Manoj Kumar Mohapatra a subliniat dorința Indiei de a rămâne un partener de încredere și apropiat al României, punctând că o apropiere dintre Capitală și Agra ar aduce beneficii reciproce.

„Excelența sa a punctat că India își dorește să fie un partener apropiat al țării noastre, iar o colaborare între cele două orașe ar fi binevenită”, notează PMB.

Edilul general i-a mulțumit reprezentantului diplomatic indian pentru interesul manifestat față de București.

„India are multe de oferit, este o țară care s-a dezvoltat mult, am fi onorați să cooperăm”, a declarat Ciucu.