Guvernul a explicat că principala prioritate în operarea centralei electrice este menținerea celui mai înalt nivel de siguranță tehnică și nucleară.

„Centrala nucleară Kozlodui este singura centrală nucleară din Bulgaria și cel mai mare producător de energie electrică din țară, reprezentând mai mult de o treime din producția sa anuală”, se arată în comunicat.

Decizia vine după ce înlocuirea membranelor rusești cu cele bulgărești a dus la o serie de opriri ale Unității 6 și pierderi de zeci de milioane de euro.

Centrala Nucleară Kozlodui, la 4-5 km de România

Centrala nucleară de la Kozlodui este o centrală nucleară din Bulgaria situată la 120 km nord de Sofia și la 5 km est de Kozlodui, un oraș din apropierea graniței cu România pe Dunăre. Centrala se află la aproximativ 4-5 km de frontiera cu România.

Kozlodui este unica centrală nucleară a Bulgariei și cea mai mare din regiune. Construcția primului reactor a început la 6 aprilie 1970.

Centrala furnizează aproximativ 35-40% din energia electrică a țării. În martie 2026, centrala se află într-o fază critică de extindere și tranziție tehnologică.

Din cele șase unități construite inițial, doar două mai sunt în funcțiune:

Unitățile 1-4: Au fost închise între 2002 și 2006 ca o condiție pentru aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană.

Unitățile 5 și 6: Sunt operaționale, fiecare având o capacitate de 1.000 MW. Acestea au trecut printr-un proces de modernizare pentru prelungirea duratei de viață cu încă 20 de ani. Recent, în martie 2026, guvernul bulgar a aprobat derogări speciale pentru a permite importul de piese de schimb originale din Rusia necesare întreținerii acestor unități de concepție sovietică.

Bulgaria a demarat cel mai important proiect energetic din ultimele decenii prin construcția a două noi reactoare: 7 și 8.

Guvernul de la Sofia anunțase că v or fi utilizate reactoare AP1000 furnizate de compania americană Westinghouse Electric.

Proiectul este realizat de un consorțiu format din Westinghouse și Hyundai Engineering & Construction.

Decizia finală de investiție este șteptată în a doua jumătate a anului 2026.

Unitatea 7 are termen de finalizare estimat pentru anul 2033-2035. Iar u nitatea 8 – termen de finalizare estimat la 2-3 ani după Unitatea 7 (aprox. 2037).

Investiția totală este estimată la aproximativ 14-15 miliarde de dolari, beneficiind de sprijin financiar și coordonare prin Citi Bank.

Începând cu anul 2024, Bulgaria începuse procesul de eliminare a dependenței de combustibilul nuclear rusesc pentru unitățile existente, semnând acorduri pentru livrări alternative de la Westinghouse și Framatome.